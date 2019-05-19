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На Huawei пропадет Android? Узнали, что будет с этими смартфонами

20.05.2019 12:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Вчера вечером в СМИ появилась информация, что корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. 42.TUT.BY узнал у представителей Huawei, как это отразится на обычных пользователях.

На Huawei пропадет Android? Узнали, что будет с этими смартфонами
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters/Yves Herman

С чего все началось?

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности. Это решение вступило в силу 17 мая.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

После этого, по сообщению Reuters, корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. На практике такой шаг означает, что китайская компания может лишиться доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе.

Так, например, Huawei может потерять доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. К тому же, как уточняет Reuters, китайская компания не сможет устанавливать программы, разработанные Google, например магазин приложений Google play и электронную почту Gmail, на последующие модели своих мобильных устройств.

Что по этому поводу говорит Google?

Представитель Google озвучил позицию корпорации агентству Reuters. Он пояснил, что в компании в настоящее время изучают указ президента США Дональда Трампа и пытаются спрогнозировать его последствия. При этом для пользователей, которые уже приобрели смартфоны китайского производителя, приложения Google Play и Google Play Protect продолжат работать.

Что по этому поводу говорит Huawei?

42.TUT.BY обратился в компанию за официальным комментарием, как это отразится на обычных пользователях. Вот что нам сообщили.

— Huawei cделала большой вклад в развитие Android во всем мире. Как один из ключевых партнеров Android, мы взаимодействуем с их открытой платформой для развивития экосистемы, необходимой как для потребителей, так и для индустрии в целом.

Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке.

Мы будем продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему для обеспечения лучшего опыта использования для пользователей Huawei во всем мире.

Также ранее сообщалось, что смартфоны Huawei уже работают на собственных запатентованных процессорах: в начале этого года руководитель отдела потребительских устройств сказал немецкой газете Die Welt, что «мы подготовили собственные операционные системы — это наш план Б».

 
 
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Вчера вечером в СМИ появилась информация, что корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти...
 
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