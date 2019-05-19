На Huawei пропадет Android? Узнали, что будет с этими смартфонами

Источник материала: IT.Tut.by

Вчера вечером в СМИ появилась информация, что корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. 42.TUT.BY узнал у представителей Huawei, как это отразится на обычных пользователях.

С чего все началось?

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности. Это решение вступило в силу 17 мая.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

После этого, по сообщению Reuters , корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. На практике такой шаг означает, что китайская компания может лишиться доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе.

Так, например, Huawei может потерять доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. К тому же, как уточняет Reuters, китайская компания не сможет устанавливать программы, разработанные Google, например магазин приложений Google play и электронную почту Gmail, на последующие модели своих мобильных устройств.