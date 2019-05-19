На Huawei пропадет Android? Узнали, что будет с этими смартфонами

Вчера вечером в СМИ появилась информация, что корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. 42.TUT.BY узнал у представителей Huawei, как это отразится на обычных пользователях.
С чего все началось?
15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности. Это решение вступило в силу 17 мая.
В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.
После этого, по сообщению Reuters, корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. На практике такой шаг означает, что китайская компания может лишиться доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе.
Так, например, Huawei может потерять доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. К тому же, как уточняет Reuters, китайская компания не сможет устанавливать программы, разработанные Google, например магазин приложений Google play и электронную почту Gmail, на последующие модели своих мобильных устройств.
Что по этому поводу говорит Google?
Представитель Google озвучил позицию корпорации агентству Reuters. Он пояснил, что в компании в настоящее время изучают указ президента США Дональда Трампа и пытаются спрогнозировать его последствия. При этом для пользователей, которые уже приобрели смартфоны китайского производителя, приложения Google Play и Google Play Protect продолжат работать.
Что по этому поводу говорит Huawei?
42.TUT.BY обратился в компанию за официальным комментарием, как это отразится на обычных пользователях. Вот что нам сообщили.
— Huawei cделала большой вклад в развитие Android во всем мире. Как один из ключевых партнеров Android, мы взаимодействуем с их открытой платформой для развивития экосистемы, необходимой как для потребителей, так и для индустрии в целом.
Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке.
Мы будем продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему для обеспечения лучшего опыта использования для пользователей Huawei во всем мире.
Также ранее сообщалось, что смартфоны Huawei уже работают на собственных запатентованных процессорах: в начале этого года руководитель отдела потребительских устройств сказал немецкой газете Die Welt, что «мы подготовили собственные операционные системы — это наш план Б».