Ученые рассказали, почему люди заводят собак

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Стремление людей завести собаку более чем на 50 процентов объясняется генетическими факторами, выяснили шведские ученые, сообщает nplus1.ru. В будущем это поможет понять, как генетика человека повлияла на процесс одомашнивания собак, а также расскажет о генетическом аспекте положительного влияния собак на здоровье и жизнь человека, пишут ученые в Scientific Reports.



Изображение: Jamie Street / unsplash.com

Собаки — одни из первых прирученных человеком животных: археологические данные говорят, что первые одомашненные особи обитали на Земле более 15 тысяч лет назад. Со временем собаки из сторожевых животных и партнеров на охоте превратились в компаньонов, членов семьи, а также помощников — например, поводырей. Кроме того, исследования показывают, что собачники отличаются более крепким физическим и психическим здоровьем.

При этом до сих пор неизвестно, какие именно факторы влияют на формирование любви человека к собакам и их желание завести животное. Оценить вклад генетики в поведение собачников решили ученые под руководством Туве Фалл (Tove Fall) из Уппсальского университета. Для этого они провели близнецовое исследование на данных о 35035 парах близнецов, родившихся в Швеции с 1926 по 1996 года. Использованные данные содержали информацию как о монозиготных, так и о дизиготных близнецах: при условии стабильного влияния внешних факторов на близнецов, живших в одно время в одинаковых условиях, различия между ними скорее всего объясняются генетически. Проверить влияние генов, в свою очередь, можно, сравнив выборки моно- и дизиготных близнецов: у монозиготных близнецов — 100 процентов общих генов, а у дизиготных, как и у прочих сиблингов, — 50 процентов.

Также ученые собрали информацию о поле участников из выборки и о том, была ли у них когда-либо собака и есть ли она у них сейчас. Ученые выяснили, что дисперсия (то есть различия) во владении собакой участниками выборки на 57 процентов объясняется генетически среди женщин и на 51 процент — среди мужчин, а все остальное — внешними факторами. Примечательно также и то, что влияние общих для близнецов внешних факторов на их владение собаками было минимальным.

Авторы работы, таким образом, впервые показали, что стремление завести собаку во многом (больше, чем в половине случаев) объясняется генетически. Исследователи уточняют, что подобный анализ не дает никакой информации о том, какие именно гены вовлечены в желание человека завести собаку, но в будущем может помочь подробнее изучить, с одной стороны, генетическое влияние человека на процесс одомашнивания собак, а, с другой, то, как владение собакой может повлиять на здоровье человека — опять же, в зависимости от его генотипа.

Формирование связи между собакой и человеком изучают и с помощью анализа поведения и организма самих животных. Так, в 2017 году ученые выяснили, что дружелюбное отношение собаки, с одной стороны, зависит от генетической предрасположенности к контакту, а с другой, от его реакции на гормон окситоцин