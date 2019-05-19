Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

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Международная группа геологов после ряда исследований раскрыла тайну происхождения островов Бермудского треугольника, сообщает Naked Science со ссылкой на журнал Nature . По мнению ученых, эти острова образовались благодаря активности крайне необычных вулканов.



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Прийти к таким выводам им помог анализ 800-метрового керна, который был извлечен из вулкана еще в 1972 году. Это позволило ученым реконструировать геологическую историю региона. Был определен состав изотопов, микроэлементов, содержание воды и летучих элементов.

В итоге у геологов получилась следующая картина: после распада суперконтинента Пангеи немногочисленные обломки плит погружались в мантию под его дном, опускаясь в ее переходную зону на глубине около 400−600 километров.

Около 30 миллионов лет назад возмущения мантийных потоков заставили несколько таких полурасплавленных обломков всплывать выше, взаимодействуя с водой, сливаясь и перемешиваясь. Такой процесс мог создать не только Бермуды с их необычной геологией, но и некоторые другие вулканические острова в океанах Земли.