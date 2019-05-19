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Шесть иностранных телеканала получили разрешение на вещание в Беларуси
20.05.2019 19:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Министерство информации выдало разрешение на распространение в Беларуси шести иностранным телеканалам. Как
Разрешения получили «Терра Инкогнита», «Неизвестная планета», «Советское кино», «HD Медиа», «КиноМеню HD» и «STAR cinema».
«Указанные иностранные телепрограммы имеют развлекательную и познавательную направленность — сюжеты о путешествиях, а также демонстрация художественных (игровых) фильмов», — сообщает Мининформ.
Ранее, напомним,
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Министерство информации выдало разрешение на распространение в Беларуси шести иностранным телеканалам. Как сообщает пресс-служба ведомства, оно выдано сроком...
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