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Шесть иностранных телеканала получили разрешение на вещание в Беларуси

20.05.2019 19:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Министерство информации выдало разрешение на распространение в Беларуси шести иностранным телеканалам. Как сообщает пресс-служба ведомства, оно выдано сроком на 3 года.

Разрешения получили «Терра Инкогнита», «Неизвестная планета», «Советское кино», «HD Медиа», «КиноМеню HD» и «STAR cinema».

«Указанные иностранные телепрограммы имеют развлекательную и познавательную направленность — сюжеты о путешествиях, а также демонстрация художественных (игровых) фильмов», — сообщает Мининформ.

Ранее, напомним, разрешения получили VIP Serial — это мировые сериалы в формате Full HD. А также на Star Family — семейный канал, рассчитанный на аудиторию 14+, и «КиноСат» — телеканал, специализирующийся на премьерах кинопроката и культовых фильмах.

 
 
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Министерство информации выдало разрешение на распространение в Беларуси шести иностранным телеканалам. Как сообщает пресс-служба ведомства, оно выдано сроком...
 
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