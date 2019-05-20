Ученые раскрыли тайну незамерзающего океана Плутона

Источник материала: IT.Tut.by

Японским ученым удалось установить причину, по которой подледный океан Плутона продолжает оставаться жидким. Свое исследование они опубликовали 20 мая в журнале Nature Geoscience.



Фото: wikipedia.org/NASA

В нем говорится, что жидкое состояние океана сохраняется благодаря тонкому слою замороженного метана, отделяющему его теплые воды от ледовой оболочки. По мнению исследователей, океан существует в недрах Плутона выше 4,6 млрд лет.

Температура воды в нем однородна. Оболочка изо льда разделена на три слоя: поверхностный или изолирующий, слой водяного льда и слой, который составляют газовые гидраты.Толщина верхнего слоя составляет около пяти км.

Такая газовая изоляция помогает сохранить воду не только на Плутоне, но и в недрах других карликовых планет, которые получают небольшое количество тепла от Солнца.