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Ученые раскрыли тайну незамерзающего океана Плутона
21.05.2019 10:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Японским ученым удалось установить причину, по которой подледный океан Плутона продолжает оставаться жидким. Свое исследование они опубликовали 20 мая в
В нем говорится, что жидкое состояние океана сохраняется благодаря тонкому слою замороженного метана, отделяющему его теплые воды от ледовой оболочки. По мнению исследователей, океан существует в недрах Плутона выше 4,6 млрд лет.
Температура воды в нем однородна. Оболочка изо льда разделена на три слоя: поверхностный или изолирующий, слой водяного льда и слой, который составляют газовые гидраты.Толщина верхнего слоя составляет около пяти км.
Такая газовая изоляция помогает сохранить воду не только на Плутоне, но и в недрах других карликовых планет, которые получают небольшое количество тепла от Солнца.
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Японским ученым удалось установить причину, по которой подледный океан Плутона продолжает оставаться жидким. Свое исследование они опубликовали 20 мая в журнале...
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