«Нам уже не нужны сухие технари»: в ПВТ рассказали о самых востребованных IT-специальностях

Источник материала: IT.Tut.by

21 мая в Парке высоких технологий состоялась презентация сборника «ИТ-абитуриент 2019», который, по словам создателей, поможет получить ответы на вопросы «какой вуз выбрать» и «на кого учиться, чтобы через 20 лет вас не заменил робот».



Изображение: справочник «ИТ-абитуриент-2019»

В круглом столе приняли участие руководство администрации Парка высоких технологий, представители Министерства образования Республики Беларусь, учреждений образования (БГУИР, БГУ, БГТУ, БГЭУ), компаний-резидентов ПВТ (ИООО «ЭПАМ Системз», ООО «Техартгруп», ООО «Изибрэйн»). Они обсудили, как правильно выбрать вуз и ИТ-специальность, как подготовить студентов, чтобы они были готовы к меняющему рынку труда, и какими качествами должен облать ИТ-специалист.

Какие специальности сейчас востребованы?

Как сообщил заместитель директора администрации Парка высоких технологий Александр Мартинкевич, в ближайшее время нас ожидают глобальные изменения, которые в первую очередь затронут рынок труда.

— В ближайшие 10 лет, по прогнозам экспертов, до 30% ручного труда будет заменено роботами. Что будет дальше, предсказать сложно. Но для ИТ-отрасли это однозначно хорошие перспективы. Сегодня активно активно развивается Парк высоких технологий, ИТ-отрасль, и неслучайно наши абитуриенты заинтересованы в том, чтобы обучаться по IT-специальностям.

На вопрос о том, какие профессии будут востребованы через 10 или 20 лет, Александр Михайлович ответил:

— Не думаю, что кто-то сегодня сможет взять на себя такую ответственность и спрогнозировать. Например, эксперты форума в Давосе констатировали, что многие ребята, которые сейчас учатся в школе, даже не знают, по каким профессиям будут работать, потому что очень много появится новых. Здесь существуют две точки зрения: с одной, все заменят роботы, и люди станут не только безработными, но и бесполезными. Другая точка зрения заключается в том, что развитие информационных технологий не только ведет к высвобождению ручного труда, но и появлению новых профессий. Например, нам сегодня нужны для обучения нейронных сетей новые датасеты, которые формируют спрос на разметчиков. Также, мне кажется, продолжится устойчивый спрос в ближайшие пять лет на людей, которые являются специалистами в области больших данных, в области нейросетей, интернета вещей. Что будет дальше, определяется технологическим развитием.

По словам Александра Мартинкевича, студенты начинают работать не через 5 лет, а уже через 2−3 года после начала обучения. Поэтому в ПВТ выстроена система взаимодействия с вузами. Так, в Парке есть открытые лаборатории по разработке и тестированию, а также для маркетологов. Есть филиалы кафедр — когда студенты на практических занятиях приходят на предприятия и вовлекаются в реальные проекты, что помогает им быть более востребованными после выпуска.

— Благодаря тому, что Парк получил новое дыхание — помимо сервисных компаний активно развиваются и продуктовые. Спрос на специалистов в этом секторе немножко другой: нам уже не нужны сухие технари — сегодня в ПВТ активно привлекаются маркетологи, бизнес-аналитики, технические писатели. Это именно те профессии, где наиболее успешны «гуманитарии».

Александр Мартинкевич считает, что связующим элементом специальностей является знание английского языка — в связи с тем, что технологии постоянно изменяются.

— Если человек знает английский и готов к обучению на протяжении всей жизни, он всегда сможет найти специальность. Или, если какая-то профессия пропадет или будет изменена, он всегда сможет перестроиться. Ведь работа в IT — интересная, перспективная и хорошо оплачиваемая.

Он добавил, что развитие сектора сейчас идет во всех направлениях, поэтому неправильно говорить только о количественном увеличении ИТ-специалистов. Гораздо правильнее то, что следует внедрять ИТ-дисциплины в подготовку действующих специалистов.

— Сегодня много примеров, когда на базе наших технических вузов, ребята, которые выбирают автомобилестроение и другие направления, проходят более усиленную подготовку по IT.

По словам Александра Михайловича, в этом году в белорусских вузах появятся специальности, связанные с обработкой больших данных и маректингом, поскольку сейчас сложнее «не создать продукт, а его продать».

Какие специальности будут востребованы через 4 года?





По статистике ежегодно более 1500 выпускников вузов трудоустраиваются в компании-резиденты ПВТ. Каждый пятый сотрудник — в возрасте 18−24 лет. При этом средний уровень месячной заработной платы у молодых специалистов без опыта или минимальными навыками работы, имеющих базовое образование, в Парке составляет примерно 500 долларов.

Результаты опроса резидентов ПВТ показывают, что в 2019 году ИТ-компании примут на работу наибольшее количество тех выпускников вузов, кто программирует на JavaScript, Java, C# / .NET, PHP, Python, Swift, C++, Ruby/ Rails, Objective-C, Kotlin. Также, несмотря на то, что рынок труда уже достаточно насыщен в этом сегменте, на работу будет принято немало молодых специалистов по обеспечению качества и специалистов по тестированию программного обеспечения. Относительно востребованы будут и начинающие бизнес-аналитики.

Найдется место и «гуманитариям»: продуктовым маркетологам, дизайнерам, экономистам и другим. Их ждут в «продуктовых» компаниях.

По мнению компаний-резидентов ПВТ, в первую очередь будут востребованы Full Stuck специалисты, которые смогут принимать участие во всех этапах разработки и эксплуатации ПО. Сейчас наиболее востребованы разработчики, которые работают с данными (Data Science), Machine Learning и DevOps: есть устойчивые предпосылки на легкий «кадровый голод» по этим направлениям следующие несколько лет.

По мнению Евгения Пешкура, начальника отдела подготовки кадров в EPAM, чтобы не остаться без работы через пять лет, однозначно нужно получать смежную специальность, которая сделает из сотруднка уникального специалиста. И, конечно, необходимо знать английский язык, уметь ясно выражать свои мысли и обладать системностью мышления.

Татьяна Ермалинская, руководитель группы обучения и развития молодых специалистов в ООО «Техартгрупп», придерживается мысли, что дефицит сотрудников на рынке труда будет сохраняться еще долгое время: «Независимо от стека технологий, будут цениться специалисты с фундаментальными знаниями, хорошим уровнем английского, желанием изучать новое и быстро адаптироваться под все изменения сферы». А Татьяна Жовна, руководитель HR-отдела ООО «Изибрэйн». сообщила, что не зватает людей, занимающихся сбором и анализом данных, а также продуктовых маркетологов.

Что говорят представители вузов?

Вместе с тем участники круглого стола пришли к выводу, что готовить узкоспециализированного специалиста не имеет смысла: слишком быстро меняются цели и задачи современного рынка труда. Так, проректор по учебной работе БГУИР Валерий Прытков считает, что в первую очередь следует созранить ту часть фундаментальной подготовки, которая помогает выпускникам быть гибкими и перестраиваться в зависимости от требований компании: «Программирование упрощается, языки становятся все более понятными, чтобы можно было „просто начать кодировать“. У абитуриентов это создает иллюзию легкого входа в специальность. Надо готовить их к тем, что они должны постоянно обучаться сами».

Декан факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Сергей Малый выступил в защиту физики. Он отметил, что также важно знать математику, основы программирования и обладать системным мышлением: «В чем преимущество физиков — в возможности системного подхода к решению любых проблем».

Декан факультета информационных технологий БГТУ Дмитрий Шиман утверждает, что последние три год заявки на распределение приходят из отраслей реального сектора экономики, причем из регионов — в том числе из лесхозов, куда также начали внедрять ИТ-технологии. А проректор по учебной части БГЭУ Андрей Седун сообщил, что их вуз готовит экономистов с глубокими знаниями ИТ-сферы.

Ознакомиться со справочником можно здесь .