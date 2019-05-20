Обмазанный маслом монумент и пирамида из людей. Посмотрите на необычную традицию курсантов из США

Источник материала: IT.Tut.by

Первокурсники военно-морской академии в США могут успешно сдать экзамены и закончить год с отличием. Но настоящими второкурсниками они могут стать позже, когда справятся с необычным заданием. Каким? Итак, есть толпа однокурсников, 6-метровый монумент, обмазанный маслом и фуражка. Что нужно сделать? Правильно, построить пирамиду из людей и забросить головной убор на верх памятника. Звучит не очень сложно? Посмотрите видео и вы очень быстро измените свое мнение.