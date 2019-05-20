ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

velcom | A1 повысит цены и скорость фиксированного интернета

21.05.2019 18:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

velcom | A1 изменил условия обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи. Об этом сообщается на официальном сайте мобильного оператора.

velcom | A1 повысит цены и скорость фиксированного интернета
Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY

C 1 июня 2019 года на большинстве тарифных планов фиксированной связи будет увеличена скорость доступа в интернет: на линейке «Домашний», включающей телевидение, и большинстве тарифов линейки «Интернет» она вырастет от 10 до 20 Мбит/с (в зависимости от тарифного плана).

С увеличением скорости доступа в интернет тарифные планы будут переименованы. Так, например, тарифный план с текущим названием «Домашний 80» и предоставляющий доступ в интернет на скорости до 80 Мбит/с, с 1 июня будет называться «Домашний 100», обеспечивая клиентам доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Вместе с тем на некоторых тарифных планах фиксированной связи и телевидения изменится стоимость услуг. Для частных клиентов ежемесячный платеж увеличится от 1,79% до 6,5% в среднем, в зависимости от тарифного плана. Для корпоративных клиентов стоимость услуг связи увеличится в среднем на 5%.

С обновленными условиями и ценами на услуги фиксированной связи и телевидения можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Цены будут обновлены на сайте https://internet.velcom.by 1 июня 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
velcom | A1 изменил условия обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи. Об этом сообщается на официальном сайте мобильного оператора.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Обмазанный маслом монумент и пирамида из людей. Посмотрите на необычную традицию курсантов из США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика