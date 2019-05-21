В Минске запустили сервис по выгулу собак: заказать можно через сайт

Источник материала: IT.Tut.by

В Минске запустился сервис DogWalk, который позволяет заказать выгул собаки онлайн. 42.TUT.BY побеседовал с его организатором о том, почему сервис отказался от мобильного приложения и сколько стоит одна прогулка с питомцем.



Директор по развитию DogWalk Алена и ее собака Муля. Изображение предоставлено сервисом

DogWalk — это сайт, на котором можно заказать прогулку с собакой: для этого в специальной форме следует указать свое имя и кличку питомца и оставить контакты для связи.

Инициатором создания стали владельцы GetClean. Автор идеи Бахрам Исмаилов пояснил, что сервис отказался от идеи мобильного приложения на запуске, так как это потребовало бы лишних средств. По его словам, для начала достаточно иметь веб-страницу с удобной мобильной версией.



Фото из личного архива Бахрама Исмаилова

— Мы решили запустить сервис по трем причинам. Первая — мировой опыт: в США и некоторых европейских странах уже существует развитый сформированный рынок выгула и догситтинга, который постоянно растет.

Вторая причина заключается в том, что существует корреляция между нашим рынком и московским, несмотря на разницу в доходах и использовании технологий. В Москве подобная услуга уже успешно запустилась, а, как подсказывает мой опыт, то, что эффективно запускается в Москве, с высокой вероятностью будет пользоваться спросом и здесь.

Третья причина — наши исследования, опросы, интервью, в которых приняли участие сотни респондентов (для Минска это достаточно репрезентативно). В итоге подтвердилось, что домашних животных у нас много и есть четкая корреляция между платежеспособностью и наличием домашнего животного: собаку в Минске содержит, скорее, состоятельный человек, нежели обремененный невысоким уровнем дохода.

Цена выгула

Как говорит Бахрам Исмаилов, при оценке рынка в том числе использовались данные из открытых источников: «Вы удивитесь, но Google, Facebook и „Яндекс“ знают о нас катастрофически много. Их рекламные кабинеты позволяют проводить довольно точные социологические и даже маркетинговые исследования, в чем я убеждался не раз. Скомбинировав данные нескольких платформ, мы увидели, что отношение к собакам и вообще домашним животным имеет порядка ста тысяч человек в Минске».

Выгульщиков подбирали через форму на тестовом сайте, а также резюме на РАБОТА.TUT.BY. Причем желающих оказалось больше, чем вакансий: некоторые хотели работать с собаками не из-за денег, а любви к животным. По словам создателя сервиса, у них работают как студенты, так и фрилансеры и люди без нужды в дополнительном заработке.

Первый выгул стоит 8 рублей (изначально было 9,90), последующие обойдутся уже в 12. Эта сумма формируется из стоимости часа работы выгульщика, который должен в буквальном смысле слова носиться с собакой в любую погоду, рано утром или поздно вечером, находить подход к питомцу и быть готовым к внештатным ситуациям. Заработок сотрудника, если он делает по пять-шесть выгулов в день, может составлять более тысячи рублей. Плюс в сумму оплаты включены стоимость обучения, поиска и найма сотрудника.

«Конечно, еще должна быть комиссия сервиса, который дает гарантию, образование выгульщикам, необходимую поддержку, — говорит Бахрам. — С каждым из сотрудников мы проработали десятки стрессовых ситуаций. Все это требует должного уровня профессионализма — и должной оплаты, иначе мы не сможем дать качественный сервис либо будем вынуждены заняться благотворительностью.

Поэтому да — скорее всего, этот сервис пока не для всех в нашей стране. Он для тех, кто ценит свое время и имеет достаточный доход, чтобы позволить себе регулярный выгул и все издержки, которые повлечет за собой ежедневная оплата. Мы не ориентируемся на разовый выгул: 90% обращений к нам — за постоянной услугой».

Судя по примерным подсчетам, на запуск и текущие расходы сервиса ушло порядка 15 тысяч долларов в белорусских рублях. Налаживание всех бизнес-процессов может занять срок до года.