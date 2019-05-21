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velcom | A1 отключил 4G для своих абонентов в Гомеле. Узнали, в чем причина

22.05.2019 08:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня ночью velcom | A1 приостановили оказание услуги 4G для своих абонентов в Гомеле. 42.TUT.BY узнал у мобильного оператора, в чем причина.

velcom | A1 отключил 4G для своих абонентов в Гомеле. Узнали, в чем причина
Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY

Отключили 4G-сеть в Гомеле?

В соответствии с требованиями, установленными регулятором для белорусского телеком-рынка, услуги мобильного интернета по технологии 4G (LTE) предоставляются всеми операторами посредством единого инфраструктурного оператора beСloud.

Начиная с 21 марта 2019 года передача данных в 4G-сети beСloud стала доступна абонентам velcom | A1 в Минске, Минском районе, а также Гомеле.

«Одной из приоритетных задач velcom | A1 является высокое качество оказываемых услуг своим абонентам, в связи с чем на протяжении всего периода тестирования 4G-сети beСloud в Гомеле специалисты обеих компаний проводили необходимые мероприятия для обеспечения наилучшего пользовательского опыта абонентов velcom | A1 при использовании технологии 4G, — сообщает Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании. — По прошествии двухмесячного периода, отведенного на работы по настройке и оптимизации сети, которые проводились как экспертами velcom | A1, так и представителями владельца 4G-сети beСloud, velcom | A1 принял решение об отключении 4G в Гомеле, поскольку по результатам драйв-тестов показатель средней скорости загрузки данных (контента) в 4G-сети beCloud составил чуть выше 2 Мбит/сек, притом что аналогичный показатель средней скорости передачи данных в 3G-сети velcom | A1 составляет свыше 7 Мбит/сек.

Специалисты velcom | A1 и beCloud продолжат вести работы по расширению емкости и скорости 4G-сети в Гомеле. При условии успешных результатов совместных оптимизационных работ velcom | A1 возобновит оказание данной услуги своим абонентам, как только это станет возможным, в течение 2019 года.

Отключение 4G-сети beCloud не отразится на пользовательском опыте абонентов velcom | A1 в Гомеле, поскольку им по-прежнему доступна 3G-сеть, которая обеспечивает высокое качество передачи данных, и как следствие, наилучший пользовательский опыт».

В мае 2019 года в целях увеличения пропускной способности 3G-сети velcom | A1 провел модернизацию свыше 1500 базовых станций по всей стране, включая Гомель, оснастив их четвертой несущей радиочастотой в диапазоне 2100 МГц, что позволило увеличить емкость 3G-сети velcom | A1 более чем на 30%.

Планируется ли отключать 4G-сеть в Минске и Минском районе?

«velcom | A1 проводит постоянный мониторинг активности абонентов по использованию технологии 4G в сети инфраструктурного оператора beСloud. Данные по скорости загрузки и выгрузки данных, которые варьируются в зависимости от емкости сети, а также нагрузки на нее, являются одними из ключевых факторов для анализа пользовательского опыта, который получают абоненты velcom | A1, — говорит Николай. — И так как в отличие от других городов в Минске и Минском районе обеим сторонам удалось достичь достаточных показателей качества оказываемой услуги, velcom | A1 на данный момент не планирует каких-либо изменений в части предоставления доступа к передаче данных в сети четвертого поколения своим абонентам».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня ночью velcom | A1 приостановили оказание услуги 4G для своих абонентов в Гомеле. 42.TUT.BY узнал у мобильного оператора, в чем причина.
 
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