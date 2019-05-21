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Google хранила пароли от почты в открытом виде с 2005 года

22.05.2019 18:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания Google сообщила, что «часть паролей» от G Suite, версии Gmail и некоторых других сервисов для бизнеса хранились в текстовом формате. Об этом сообщается в блоге компании.

Google хранила пароли от почты в открытом виде с 2005 года
Изображение: pixabay.com

С 2005 года логины и пароли некоторых корпоративных пользователей сервиса G Suite хранились в открытом виде. При этом не уточняется, сколько именно людей затронула эта проблема.

Уязвимость связана с ранними алгоритмами работы G Suite. Дело в том, что раньше администраторы могли задавать пароли вручную для новых аккаунтов, и в таком случае они оставались в текстовом формате. Позже компания убрала эту возможность.

По словам Google, хранение этих паролей было организовано таким образом, что копии паролей хранились в незашифрованном виде, из-за чего некоторые сотрудники Google могли видеть их открытым текстом. В настоящее время проблема устранена.

В блоге уверяется, что никто не воспользовался этой уязвимостью, все аккаунты остались в безопасности. В настоящее время сервисы G Suite используют около 5 миллионов людей. 

 
 
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Компания Google сообщила, что «часть паролей» от G Suite, версии Gmail и некоторых других сервисов для бизнеса хранились в текстовом формате. Об этом сообщается в блоге...
 
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