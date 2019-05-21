Google хранила пароли от почты в открытом виде с 2005 года

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Google сообщила, что «часть паролей» от G Suite, версии Gmail и некоторых других сервисов для бизнеса хранились в текстовом формате. Об этом сообщается в блоге компании.



Изображение: pixabay.com

С 2005 года логины и пароли некоторых корпоративных пользователей сервиса G Suite хранились в открытом виде. При этом не уточняется, сколько именно людей затронула эта проблема.

Уязвимость связана с ранними алгоритмами работы G Suite. Дело в том, что раньше администраторы могли задавать пароли вручную для новых аккаунтов, и в таком случае они оставались в текстовом формате. Позже компания убрала эту возможность.

По словам Google, хранение этих паролей было организовано таким образом, что копии паролей хранились в незашифрованном виде, из-за чего некоторые сотрудники Google могли видеть их открытым текстом. В настоящее время проблема устранена.



В блоге уверяется, что никто не воспользовался этой уязвимостью, все аккаунты остались в безопасности. В настоящее время сервисы G Suite используют около 5 миллионов людей.