NASA предлагает бесплатно отправить свои имена на Марс

Источник материала: IT.Tut.by

NASA предложило интернет-пользователям бесплатно отправить свои имена на Марс. Для этого нужно заполнить анкету на сайте агентства: указать имя, фамилию, страну и почту. Затем данные напечатают на специальной табличке ровера «Марс-2020».

В рамках миссии «Марс-2020» NASA отправит на Красную планету новый марсоход, который получит ряд новых инструментов, в том числе систему для забора образцов. Запуск запланирован на июль 2020 года; на поверхности же Марса аппарат, согласно расчетам, должен будет совершить посадку 18 февраля 2021 года.

Вместе с инструментами ровер унесет с собой и имена землян. Правда, каждая строчка текста будет меньше одной тысячной от ширины человеческого волоса. В утешение NASA выдает сувениры в виде посадочных талонов, которые можно скачать и распечатать.





Зарегистрироваться можно до 30 сентября.