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NASA предлагает бесплатно отправить свои имена на Марс
22.05.2019 21:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
NASA предложило интернет-пользователям бесплатно отправить свои имена на Марс. Для этого нужно заполнить анкету на
В рамках миссии «Марс-2020» NASA отправит на Красную планету новый марсоход, который получит ряд новых инструментов, в том числе систему для забора образцов. Запуск запланирован на июль 2020 года; на поверхности же Марса аппарат, согласно расчетам, должен будет совершить посадку 18 февраля 2021 года.
Вместе с инструментами ровер унесет с собой и имена землян. Правда, каждая строчка текста будет меньше одной тысячной от ширины человеческого волоса. В утешение NASA выдает сувениры в виде посадочных талонов, которые можно скачать и распечатать.
Зарегистрироваться можно до 30 сентября.
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NASA предложило интернет-пользователям бесплатно отправить свои имена на Марс. Для этого нужно заполнить анкету на сайте агентства: указать имя, фамилию, страну...
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