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Мем с бараном помог британцу получить работу у Илона Маска

23.05.2019 09:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Британец получил работу менеджера соцсетей в Tesla благодаря переписке с Илоном Маском в Twitter. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на CNBC.

Мем с бараном помог британцу получить работу у Илона Маска
Изображение: The Museum of English Rural Life

Адам Косари до недавнего времени вел социальные сети Музея английской сельской жизни. В апреле он разместил в Twitter музея фото барана, подписав его: «Посмотрите на эту абсолютную единицу». Это отсылка к популярному в англоязычных странах мему: люди выкладывают фото чего-то непривычно большого с подписью: «Восхищаюсь им. Абсолютная единица [absolute unit]».

Сообщение увидел основатель Tesla Илон Маск, который известен своей активностью в Twitter. Он поставил фото барана к себе на аватар, написав: «Я тоже абсолютная единица». В ответ на это Косари поменял аватар аккаунта музея на фото Маска.

После этого Tesla сделала британцу предложение о работе, и 22 мая Косари объявил, что с июля будет отвечать за соцсети компании. При этом ему придется отказать другому потенциальному работодателю — Королевской академии искусств Великобритании, с которой он уже договорился о трудоустройстве.

В академии с пониманием отнеслись к выбору Косари. «Нам очень грустно, что талантливый Адам не присоединится к нам. Но мы уверены, что его ждет прекрасная работа в Tesla. И, Адам, не забудь прислать нам электромобиль Tesla Model S с логотипом нашей академии, как мы и договаривались», — написало заведение в Twitter.

 
 
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Британец получил работу менеджера соцсетей в Tesla благодаря переписке с Илоном Маском в Twitter. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на CNBC.
 
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