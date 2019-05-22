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Мем с бараном помог британцу получить работу у Илона Маска
23.05.2019 09:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Британец получил работу менеджера соцсетей в Tesla благодаря переписке с Илоном Маском в Twitter. Об этом
Адам Косари до недавнего времени вел социальные сети Музея английской сельской жизни. В апреле он
Сообщение увидел основатель Tesla Илон Маск, который известен своей активностью в Twitter. Он поставил фото барана к себе на аватар,
После этого Tesla сделала британцу предложение о работе, и 22 мая Косари объявил, что с июля будет отвечать за соцсети компании. При этом ему придется отказать другому потенциальному работодателю — Королевской академии искусств Великобритании, с которой он уже договорился о трудоустройстве.
В академии с пониманием отнеслись к выбору Косари. «Нам очень грустно, что талантливый Адам не присоединится к нам. Но мы уверены, что его ждет прекрасная работа в Tesla. И, Адам, не забудь прислать нам электромобиль Tesla Model S с логотипом нашей академии, как мы и договаривались», —
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Британец получил работу менеджера соцсетей в Tesla благодаря переписке с Илоном Маском в Twitter. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на CNBC.
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