В Канаде нашли грибы возрастом миллиард лет

Источник материала: IT.Tut.by

В Канаде группа ученых нашла окаменелости древнейших грибов на Земле, которым по предварительным оценкам около миллиарда лет. Об этом со ссылкой на журнал Nature пишет Science Alert.



Фото: Corentin Loron et al., 2019

До этого момента древнейшими окаменелостями грибов считались находки из Шотландии, возраст которых составлял примерно 407 миллионов лет. В нынешнем исследовании, проходившим на северо-западе Канады, специалисты изучили микро окаменелости многоклеточного организма, которому примерно миллиард лет.

Этот организм назвали Ourasphaira giralda. После более детального изучения выяснилось, что по внутреннему строению находка напоминает грибы. Кроме того, в ней был хитин — из них состоят клеточные стенки современных грибов и экзоскелет членистоногих.

Результаты касаются не только предков боровиков и плесени — грибы относятся к группе заднежгутиковых (Opisthokonta), в которую, кроме них, входят простейшие и животные. Это значит, что и вся группа заднежгутиковых появилась раньше, чем предполагалось (около 1300 миллионов лет назад), уточняет «Чердак».