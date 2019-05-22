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МТС снизил цену смартфонов Samsung. Разница в цене - от 5 до 150 рублей

23.05.2019 11:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Телеком-оператор МТС снизил цену 11 смартфонов компании Samsung. Об этом говорится на официальной сайте компании.

МТС снизил цену смартфонов Samsung. Разница в цене - от 5 до 150 рублей
Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

По словам МТС, самое большое снижение цены произошло на Galaxy A9. Он сбавил в стоимости до 799 рублей (минус 150 рублей). Флагман Galaxy S8+ подешевел на 100 рублей, и теперь продается за 1299 рублей. Galaxy J6+ получится купить за 339 рублей вместо 379 рублей. Самая «большая» скидка предоставляется на Galaxy Note 8, который вместо 999 рублей теперь стоит 995 рублей.

В таблице ниже — новые цены устройств:

Смартфон

Новая цена, рублей

Старая цена, рублей

Samsung Galaxy A8+

599

699

Samsung Galaxy A9

799

949

Samsung Galaxy J2 2018

199

249

Samsung Galaxy J5

299

349

Samsung Galaxy J7

259

299

Samsung Galaxy J6

339

379

Samsung Galaxy J6+

359

399

Samsung Galaxy J4+

309

339

Samsung Galaxy S8

1095

1099

Samsung Galaxy S8+

1299

1399

Samsung Galaxy Note 8

995

999

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в Сети:

 
 
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Телеком-оператор МТС снизил цену 11 смартфонов компании Samsung. Об этом говорится на официальной сайте компании.
 
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