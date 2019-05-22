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МТС снизил цену смартфонов Samsung. Разница в цене - от 5 до 150 рублей
23.05.2019 11:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Телеком-оператор МТС снизил цену 11 смартфонов компании Samsung. Об этом
По словам МТС, самое большое снижение цены произошло на
В таблице ниже — новые цены устройств:
Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в Сети:
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Телеком-оператор МТС снизил цену 11 смартфонов компании Samsung. Об этом говорится на официальной сайте компании.
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