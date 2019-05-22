МТС снизил цену смартфонов Samsung. Разница в цене - от 5 до 150 рублей

Источник материала: IT.Tut.by

Телеком-оператор МТС снизил цену 11 смартфонов компании Samsung. Об этом говорится на официальной сайте компании.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

По словам МТС, самое большое снижение цены произошло на Galaxy A9 . Он сбавил в стоимости до 799 рублей (минус 150 рублей). Флагман Galaxy S8+ подешевел на 100 рублей, и теперь продается за 1299 рублей. Galaxy J6+ получится купить за 339 рублей вместо 379 рублей. Самая «большая» скидка предоставляется на Galaxy Note 8 , который вместо 999 рублей теперь стоит 995 рублей.

В таблице ниже — новые цены устройств:

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в Сети: