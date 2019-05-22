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«Яндекс» представил умный модуль, превращающий обычный телевизор в Smart TV

23.05.2019 13:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На конференции YaC 2019 «Яндекс» представил новый гаджет, который называется «Яндекс.Модуль». Он подключается к телевизору и чем-то напоминает Google Chromecast, начавший продаваться еще в 2014 году.

«Яндекс» представил умный модуль, превращающий обычный телевизор в Smart TV
Фото: TJ

С помощью «Модуля», который подсоединяется к HDMI-порту телевизора, можно смотреть видео из сервисов «Яндекса» и партнеров — «КиноПоиск», «Яндекс.Видео», YouTube, ivi, «Амедиатека», пишет TJournal. Проще говоря, «Модуль» превращает обычные ТВ в устройства со Smart TV, в него встроен голосовой помощник «Алиса».

«Модулем» можно управлять со смартфона через мобильное приложение или через «Яндекс.Станцию». Кроме того, в него встроена функция под названием «Яндекс.Эфир». Она формирует эфир на основе истории запросов пользователя и лайков.

В России «Яндекс.Модуль» стоит 1990 рублей (около 30 долларов), продажи начинаются с сегодняшнего дня.

Также «Яндекс» объявил, что к голосовому помощнику «Алиса» теперь подключены системы от крупнейших производителей устройств для «умного» дома. Ими можно будет управлять с помощью «Алисы» — например, включать лампочки и розетки, добавили в vc.ru. Для новых пользователей «Яндекс» предлагает собственные «умные» лампочки, розетки и инфракрасные пульты.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные телевизоры:

 
 
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На конференции YaC 2019 «Яндекс» представил новый гаджет, который называется «Яндекс.Модуль». Он подключается к телевизору и чем-то напоминает Google Chromecast, начавший...
 
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