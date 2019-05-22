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Ученые обнаружили 18 новых экзопланет, похожих на Землю

23.05.2019 15:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

При помощи нового алгоритма ученые смогли обнаружить 18 новых экзопланет в данных, собранных космическим телескопом «Кеплер». Все планеты размерами более или менее походят на Землю. Об этом сообщает «Популярная механика» со ссылкой на New Atlas.

Ученые обнаружили 18 новых экзопланет, похожих на Землю
Экзопланета размером с Землю в художественном исполнении. Изображение: NASA/Ames/JPL-Caltech

Всего на данный момент открыто почти 4000 экзопланет, и их число постоянно растет. Недавно специалисты с помощью нового алгоритма сумели найти 18 ранее неизвестных планет за пределами нашей Солнечной системы в данных, собранных космическим телескопом «Кеплер»: причем все эти планеты оказались размером примерно с Землю. Так как наша планета — это единственная известная планета, поддерживающая жизнь, ученые особенно заинтересованы в изучении землеподобных миров (работы, посвященные открытиям, опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics (12).

18 новых экзопланет были найдены в данных космического телескопа «Кеплер», собранных им с 2014 по 2018 годы при помощи нового алгоритма. Телескоп искал экзопланеты при помощи метода транзитной фотометрии (отслеживая изменения в яркости звезды, которые могут быть связаны с прохождением перед ее диском планеты). Новый алгоритм, исследуя данные телескопа, смог отследить более плавные колебания яркости, связанные с прохождением небольших планет перед звездой.

Ученые обнаружили 18 новых экзопланет, похожих на Землю
Размеры 18 новых экзопланет в сравнении с размерами Земли и Нептуна

Самая небольшая из 18 открытых планет имеет размеры примерно в 2/3 Земли, что делает ее второй самой небольшой экзопланетой из известных на данный момент. Еще две — также меньше Земли, в то время как оставшиеся имеют либо примерно такие же размеры, как и Земля, либо несколько превосходят ее в размерах. Наиболее интересная из открытых планет достаточно холодна, чтобы иметь жидкую воду на поверхности (и таким образом, может быть потенциально пригодной для жизни).

Сейчас поиском экзопланет занят новый телескоп — TESS: он был запущен весной прошлого года, а к полноценной научной работе приступил летом.

 
 
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При помощи нового алгоритма ученые смогли обнаружить 18 новых экзопланет в данных, собранных космическим телескопом «Кеплер». Все планеты размерами более или...
 
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