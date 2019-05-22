Ученые обнаружили 18 новых экзопланет, похожих на Землю

Источник материала: IT.Tut.by

При помощи нового алгоритма ученые смогли обнаружить 18 новых экзопланет в данных, собранных космическим телескопом «Кеплер». Все планеты размерами более или менее походят на Землю. Об этом сообщает «Популярная механика» со ссылкой на New Atlas .



Экзопланета размером с Землю в художественном исполнении. Изображение: NASA/Ames/JPL-Caltech

Всего на данный момент открыто почти 4000 экзопланет, и их число постоянно растет. Недавно специалисты с помощью нового алгоритма сумели найти 18 ранее неизвестных планет за пределами нашей Солнечной системы в данных, собранных космическим телескопом «Кеплер»: причем все эти планеты оказались размером примерно с Землю. Так как наша планета — это единственная известная планета, поддерживающая жизнь, ученые особенно заинтересованы в изучении землеподобных миров (работы, посвященные открытиям, опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics ( 1 , 2 ).

18 новых экзопланет были найдены в данных космического телескопа «Кеплер», собранных им с 2014 по 2018 годы при помощи нового алгоритма. Телескоп искал экзопланеты при помощи метода транзитной фотометрии (отслеживая изменения в яркости звезды, которые могут быть связаны с прохождением перед ее диском планеты). Новый алгоритм, исследуя данные телескопа, смог отследить более плавные колебания яркости, связанные с прохождением небольших планет перед звездой.



Размеры 18 новых экзопланет в сравнении с размерами Земли и Нептуна

Самая небольшая из 18 открытых планет имеет размеры примерно в 2/3 Земли, что делает ее второй самой небольшой экзопланетой из известных на данный момент. Еще две — также меньше Земли, в то время как оставшиеся имеют либо примерно такие же размеры, как и Земля, либо несколько превосходят ее в размерах. Наиболее интересная из открытых планет достаточно холодна, чтобы иметь жидкую воду на поверхности (и таким образом, может быть потенциально пригодной для жизни).

Сейчас поиском экзопланет занят новый телескоп — TESS: он был запущен весной прошлого года, а к полноценной научной работе приступил летом.