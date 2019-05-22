beCloud расширяет сеть 4G в Беларуси. Что это значит для пользователей

Источник материала: IT.Tut.by

Инфраструктурный оператор beCloud и мобильный оператор МТС сообщили 42.TUT.BY о планах по значительному расширению сети 4G и увеличению количества базовых станций в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц по всей стране.





Сегодня связь 4G от beCloud и МТС доступна в 176 населенных пунктах Беларуси. По оценкам операторов, количество пользователей вскоре может превысить 2 миллиона абонентов.

Как сообщает пресс-служба, летом этого года качество 4G-связи в диапазоне 1800 МГц будет усилено для абонентов самых загруженных локаций Минска, Гомеля, Могилева и других областных центров, а также для Пинска, Молодечно, Мозыря, Бобруйска, Новополоцка и еще пятидесяти восьми городов Беларуси. Всего в сеть будет включено около четырехсот базовых станций диапазона 1800 МГц.

Меньше чем через месяц, в июне, компании запустят в эксплуатацию около 300 новых базовых станций в Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте, Гродно, Витебске, Борисове и еще двадцати пяти городах, работающих в частотном диапазоне 2600 МГц. Этот диапазон позволяет расширить емкость сети LTE, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных.

В этих населенных пунктах операторы расширят емкость сети в местах активного потребления трафика: на вокзалах, в парках, около торговых центров и университетов, на пешеходных зонах и возле туристических достопримечательностей. Это позволит даже при возрастающей нагрузке на базовые станции пользоваться 4G с комфортом.

Все локации для активации технологии выбираются исходя из загрузки и потребностей абонентов.

Напомним, что ранее velcom | A1 отключил 4G для своих абонентов в Гомеле. По словам пресс-службы оператора, «по результатам драйв-тестов показатель средней скорости загрузки данных (контента) в 4G-сети beCloud составил чуть выше 2 Мбит/сек, притом что аналогичный показатель средней скорости передачи данных в 3G-сети velcom | A1 составляет свыше 7 Мбит/сек».