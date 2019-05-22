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EPAM запустил бесплатные онлайн-курсы для тех, кто хочет «войти в IT»

23.05.2019 18:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

EPAM Training Center запустил бесплатные онлайн-курсы по автоматизированному тестированию, на которые зарегистрировалось 2,9 тысячи человек. 42.TUT.BY спросил у представителя компании, можно ли с сертификатом этих курсов «войти в айти» и что ждет выпускников.

EPAM запустил бесплатные онлайн-курсы для тех, кто хочет «войти в IT»
Фото носит иллюстративный характер. Изображение: Matt / flickr.com

C 2002 года EPAM Training Center проводит бесплатные тренинги по технологиям для студентов и тех, кто хочет сменить профессию. Теперь к ним добавились и онлайн-курсы.

EPAM запустил бесплатные онлайн-курсы для тех, кто хочет «войти в IT»
Виталий Шульга. Фото предоставлено EPAM

«За лето мы планируем добавить к онлайн-курсу по автоматизации новые модули, точнее, перенести в открытый доступ все то, что пока доступно только в лаборатории компании, — рассказал Виталий Шульга, Senior R&D Engineer в EPAM. — Насчет других курсов делать прогнозы не буду — знаю, что коллеги разрабатывают контент для функционального тестирования, но уже сейчас, например, готов курс по .Net и он также есть на портале. К началу осени в нашей образовательной программе будет много интересных обновлений, но пока не буду раскрывать все планы».

При создании EPAM ориентировался на собственные курсы и образовательные программы, которые раньше были доступны только для слушателей оффлайн-тренингов или сотрудников компании. А с точки зрения методологии обучения и формата компания опиралась на научные исследования лаборатории Computer Science и Artificial Intelligence массачусетского института технологий (MIT).

По словам Виталия, курсы рассчитаны и на начинающих, и людей с опытом работы: «Курсы построены таким образом, чтобы даже новичок имел возможность их пройти. Самый первый тренинг, к примеру, не содержит ни одной строчки кода, поэтому отсутствие опыта программирования не должно стать препятствием для успешного обучения. Конечно, тем слушателям, у которых уже есть определенная база, будет легче, но, с другой стороны, мы не ставим четких границ по времени прохождения курса и выполнения заданий — к ним можно возвращаться снова и снова».

Если собрать все лекционные видеоролики, то суммарная продолжительность составит около 29 часов плюс практические задания. При этом обучение длится столько, сколько нужно студенту — как полтора месяца, так и полгода.

Те, кто успешно заканчивает курс, получают предложение продолжить обучение в лаборатории компании и впоследствии стать сотрудником EPAM. Но, конечно, это необязательно. «Честно говоря, если в течение курса студенты вдруг решают уйти в другую компанию, мы смотрим на это спокойно. Но это, скорее, единичные случаи», — говорит Виталий.

На вопрос, что, если онлайн-курсы будут использовать, чтобы по-быстрому «войти в IT», Виталий ответил: «Не знаю, как обстоят дела в других компаниях. Но в EPAM наличие сертификата о прохождении курсов и тренингов не дает преимущества при получении оффера на позицию джуниора. Те, кто окончил курс, получают не бумагу, а конкретные знания и навыки, которые имеют ценность на рынке труда».

 
 
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EPAM Training Center запустил бесплатные онлайн-курсы по автоматизированному тестированию, на которые зарегистрировалось 2,9 тысячи человек. 42.TUT.BY спросил у представителя...
 
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