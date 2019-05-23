|
velcom | A1 снизил цены в рассрочку на смартфоны Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi
24.05.2019 09:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
velcom | A1 с 24 мая по 2 июня снизил цены при покупке в рассрочку на шесть или одиннадцать месяцев на целый ряд смартфонов от популярных в Беларуси производителей — Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Например, новые
Самые большие скидки — на две топовые модели Samsung. Прошлогодний
В таблице ниже — полный список смартфонов с их новыми ценами:
Ниже — стоимость некоторых из названных выше смартфонов в Сети:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
velcom | A1 с 24 мая по 2 июня снизил цены при покупке в рассрочку на шесть или одиннадцать месяцев на целый ряд смартфонов от популярных в Беларуси производителей —...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)