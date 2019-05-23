velcom | A1 снизил цены в рассрочку на смартфоны Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi

Источник материала: IT.Tut.by

velcom | A1 с 24 мая по 2 июня снизил цены при покупке в рассрочку на шесть или одиннадцать месяцев на целый ряд смартфонов от популярных в Беларуси производителей — Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



Фото: unsplash.com

Например, новые Galaxy A20 и Galaxy A40 подешевели соответственно до 419 и 599 рублей, Honor 10 — до 799 рублей, Huawei Mate 20 Pro — до 1919 рублей. Цена снизилась и на более доступные аппараты. Huawei P20 Lite теперь получится купить за 519 рублей, огромный Xiaomi Mi Max 3 — за 699 рублей, Redmi Note 6 Pro — за 399 рублей, Redmi 7 — за 369 рублей.

Самые большие скидки — на две топовые модели Samsung. Прошлогодний Galaxy S9 продается за 1499 рублей (минус 240 рублей), Galaxy S9+ за 1659 рублей (минус 240 рублей), Galaxy S9+ со встроенным хранилищем на 256 ГБ — за 1999 рублей (минус 260 рублей).

В таблице ниже — полный список смартфонов с их новыми ценами:

Ниже — стоимость некоторых из названных выше смартфонов в Сети: