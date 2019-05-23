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velcom | A1 снизил цены в рассрочку на смартфоны Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi

24.05.2019 09:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

velcom | A1 с 24 мая по 2 июня снизил цены при покупке в рассрочку на шесть или одиннадцать месяцев на целый ряд смартфонов от популярных в Беларуси производителей — Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

velcom | A1 снизил цены в рассрочку на смартфоны Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi
Фото: unsplash.com

Например, новые Galaxy A20 и Galaxy A40 подешевели соответственно до 419 и 599 рублей, Honor 10 — до 799 рублей, Huawei Mate 20 Pro — до 1919 рублей. Цена снизилась и на более доступные аппараты. Huawei P20 Lite теперь получится купить за 519 рублей, огромный Xiaomi Mi Max 3 — за 699 рублей, Redmi Note 6 Pro — за 399 рублей, Redmi 7 — за 369 рублей.

Самые большие скидки — на две топовые модели Samsung. Прошлогодний Galaxy S9 продается за 1499 рублей (минус 240 рублей), Galaxy S9+ за 1659 рублей (минус 240 рублей), Galaxy S9+ со встроенным хранилищем на 256 ГБ — за 1999 рублей (минус 260 рублей).

В таблице ниже — полный список смартфонов с их новыми ценами:

Модели Цена в рассрочку
на 6 и 11 месяцев
до снижения, рублей		 Новая цена
в рассрочку
на 6 и 11 
месяцев, рубей
Samsung Galaxy A20  479 419
Samsung Galaxy A40  639 599
Samsung Galaxy S9  1739 1499
Samsung Galaxy S9+ 1899 1659
Samsung Galaxy S9+ (256ГБ) 2259 1999
Honor 10 849 799
Honor 10 lite 449 419
Honor 8A 299 279
Huawei Mate 20 lite 639 599
Huawei Mate 20 Pro 1999 1919
Huawei P20 lite 549 519
Huawei Y6 Prime 2018 299 259
Huawei Y7 2019 449 429
Sony Xperia L2 299 249
Sony Xperia XA2 599 499
Sony Xperia XA2 Plus 699 639
Sony Xperia XZ1 699 639
Xiaomi Mi 8 Lite 599 549
Xiaomi Mi Max 3 799 699
Xiaomi Pocophone F1 939 849
Xiaomi Redmi 6A 249 219
Xiaomi Redmi 7 399 369
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 499 399

Ниже — стоимость некоторых из названных выше смартфонов в Сети:

 
 
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