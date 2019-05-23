«Для киберспортсменов игра - продолжение жизни»: интервью с белорусским гейм-коучем

Источник материала: IT.Tut.by

32-летний Никита Шестаков — коуч и неигровой тренер. Он работает с киберспортивными командами, и от него в том числе зависит, насколько слаженными будут отношения между спортсменами, которые соревнуются за первенство в Dota, Counter-Strike: Global Offensive и других популярных играх. 42.TUT.BY побеседовал с ним о том, зачем спортсменам нужен персональный психолог.



Фото из личного архива Никиты Шестакова

«В команде ребята не перестают быть замкнутыми»

Киберспорт давно вышел из андеграунда. В России он признан видом спорта, в Германии этим соревнованиям посвящен целый телеканал Esports1, а в Южной Корее турниры по StarCraft: Brood War и League of Legends собирают целые стадионы. В Беларуси киберспорт включили в культурную программу II Европейских игр 2019 года.

Белорусские киберспортсмены также участвуют в международных чемпионатах, где на кону не только авторитет и слава, но и большие деньги. Так, главный приз The International 2018 по Dota 2 составлял более 10 миллионов долларов. Неудивительно, что в подготовку вкладываются большие усилия.

Среди прочих условий командам важно действовать слаженно. Как избежать конфликтов в команде и наладить эффективную коммуникацию между игроками — этими и другими вопросами занимается Никита.

В сфере киберспорта он работает шесть лет — начинал с руководства и менеджмента. С 2015 года всерьез занялся психологической и эмоциональной подготовкой профессиональных игроков.

Если тренер разрабатывает стратегию, то коуч помогает справиться с проблемами коммуникации, предотвращает появление конфликтов и занимается целеполаганием и вопросами мотивации.

— Если мы говорим про классический спорт, то авторитетом в нем обладает тренер. В киберспорте все иначе, — поясняет Никита . — Лидеров мнений тут пока что нет, нужно работать с ребятами напрямую. И уже от твоих усилий зависит, будут ли они внимать тому, что ты говоришь.

Первым местом Шестакова была киберспортивная комнада ФК «Динамо-Брест» — FCDB Esports — еще когда она называлась Power Rangers.

— Помню, что сначала я взял вектор на командную работу и результат. Потом решил, что надо исходить от общения с каждым игроком лично и уже после этого стараться корректировать климат в команде, — рассказывает коуч. — Каждый человек — уникальный. Возможно, методом проб и ошибок мы выстраивали общее понимание того, как видим игру. Это большой пласт работы, потому что зачастую под игроком понимают достаточно замкнутого человека, и это недалеко от истины. В команде ребята не перестают быть замкнутыми, но это не помеха создать среди них атмосферу единства.

После FCDB Esports Никита сотрудничал с Pavaga Gaming по Dota 2, после чего занялся исключительно частным консультированием киберспортивных команд. Спрос есть — по словам собеседника, это его основной вид заработка, неигрового коучнига значительно меньше.

— Игроки, которые шли на работу со мной открыто, работают со мной так или иначе по сей день.

«Игрок будет говорить, что тех, кого он взял, надо бы из команды убрать»



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Никита утверждает, что правильнее называть его не психологом, а коучем.

— Психология смотрит куда шире, она работает как с прошлым, так и с будущим. А коуч настроен исключительно на будущее и не работает с травмами, депрессивными расстройствами. Киберспортсмены — уникальная аудитория. Среди них действительно много людей, у которых круг общения достаточно ограничен, а игра для них — продолжение повседневной жизни и работа. Поэтому, если говорить про образование в этой сфере, важно черпать знания из максимального количества достоверных источников и найти себе человека в профессии, который может направить. Мало закончить факультет психологии в университете. Тут важно чувствовать людей в команде и уметь их настроить. Команда — это и есть университет для меня. Живешь с ними, работаешь и постоянно учишься.

Считается, что люди из киберспорта довольно закрыты, к ним тяжело найти подход. Плюс сюда же добавляется подростковый максимализм. Поэтому одна из основных задач коуча — научить ребят работать в команде. По словам Никиты, наиболее сложная часть работы — в правильной коммуникации и понимании адекватного решения.

— К примеру, есть игрок. Он приводит в команду еще троих игроков, своих знакомых. Одно дело — дружба. Другое — работа. И уже потом может спокойно случиться так, что этот игрок уже будет говорить, что тех, кого он взял, надо бы из команды убрать. Происходит обесценивание чужого опыта, а это — фундамент для конфликта, который команде не нужен. Во время работы мы говорим, что конфликты — это на самом деле хорошо. Важно то, как мы из них выходим, то есть, какие цели в конфликте мы можем узреть. Если цель в конфликте — доказать свою правоту, а не найти лучшее решение, это, скорее всего, будет бесполезно, потому что каждый станет тянуть одеяло на себя. Если цель — это сдвиг своего либо чужого восприятия, или нахождение иного решения, тогда результат конфликта может сыграть на руку.

Если вы когда-либо играли в «доту» или «танки», для вас не будет секретом, что между собой игроки общаются достаточно агрессивно. Но в киберспорте шуткам про раков и чью-то маму точно не место.

— Иногда человек может забыть, что он не в сети, и начать общаться также, как в игре. Я пришел к выводу, что командообразующие тренинги на долгосрочную перспективу не работают. Если вовремя не разобрать конфликт, он все равно даст о себе знать, — признает Никита.

«Плохо, когда есть люди, для которых победа в киберспорте — это и не достижение вовсе»



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Когда новый игрок приходит в команду, первым делом коуч старается выяснить, какие ценности разделяет человек: деньги или внутренний рост, и делать на этом акцент.

— Даже если человек не знает, зачем он к нам пришел, важно понять это вместе с ним либо докопаться до его истинной мотивации, которая есть всегда, пусть и не на осознанном уровне. Важно, чтобы человек ощущал достижения и получал обратную реакцию. И очень плохо, когда в окружении есть люди, для которых победа в киберспорте — это и не достижение вовсе.

Многие из киберспортсменов — достаточно юные ребята. Никите однажды даже пришлось общаться с родителями игрока. Но ему не пришлось убеждать их в серьезности турниров — они сами поняли важность занятия своего ребенка.

— Когда человек получает зарплату за то, что он делает, то все становится очевидным. Эта проблема куда глубже. Она идет из нашей системы воспитания, когда мы говорим ребенку, что ему надо делать. Правильнее было бы дать ему выбор, чтобы он сам принимал участие в своем росте. Человек, который младше, как правило, обладает большей маневренностью и пониманием, что актуально, а что нет.