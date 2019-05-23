Нейросеть раскрасила одно из самых эпичных и известных видео испытаний ядерного оружия

Источник материала: IT.Tut.by

На канале Aishou в YouTube появилось видео одного из самых эпичных и известных испытаний ядерного оружия — операции «Cue», Apple-2. Пользователь при помощи нескольких нейросетей перевел черно-белое изображение в цветное — теперь ролик с уничтожением городка в пустыне выглядит еще более реалистичным.

Взрыв Apple-2, также известный как «Выживание Города», произошел 5 мая 1955 года на территории ядерного полигона в Неваде. Исследователи хотели изучить воздействие небольшого ядерного взрыва на жилые дома, ЛЭП, сооружения различного типа, а также еду, одежду и тому подобное.

Все здания, кроме двухэтажного кирпичного и деревянного склада, были покрашены белой краской. В домах находились убежища различного типа, мебель, пища, предметы быта, а также были выставлены человеческие манекены. Несколько человеческих фигур разместили на специальных стендах на улице для изучения светового излучения. Некоторая еда, в основном консервы, была размещена в вырытых траншеях на улице и присыпана грунтом.

Ядерный заряд мощностью 30 кт взорвался на металлической 150-м вышке, которая имитировала воздушный взрыв. То, что произошло дальше, можно увидеть на видео.

Об этой операции был снят документальный фильм — правда, в ролике она называется «Cue». Некоторые кадры были использованы в фильме «На следующий день» 1983 года, показывающем ужасы ядерной войны.