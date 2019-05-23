Сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли удалили c YouTube

Источник материала: IT.Tut.by

Сериал «Слуга народа», в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл главную роль, стал недоступен на YouTube. Права на показ картины в интернете в России выкупил «Яндекс». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.



Фото: YouTube-канал "Слуга народа" (youtube.com/sluga95)

На сегодняшний день посмотреть сериал можно, предварительно купив подписку на сервисе «КиноПоиск». Как утверждает Digital-директор «Студии 95» Сергей Пушкин, исчезновение «Слуги народа» с YouTube — это временная мера, которую пришлось принять из-за некоторых юридических вопросов. Об этом он рассказал принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

Первый сезон комедии «Слуга народа» вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. По сюжету, главный герой — простой учитель истории, которого сыграл Зеленский, становится президентом Украины. Заняв этот пост, он начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, но встретил сопротивление олигархов и чиновников.

В начале 2018 года украинский Минюст зарегистрировал партию Зеленского «Слуга народа», а весной 2019 года Зеленский победил на выборах президента Украины. Его инаугурация состоялась 20 мая.