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Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

25.05.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Несмотря на ограничения на использование Android от Google, 21 мая в Лондоне бренд Honor представил новые топовые смартфоны — Honor 20 и Honor 20 Pro. Первым аппаратом нам удалось попользоваться несколько дней и понять, в чем его основные достоинства, а в чем — недостатки.

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Android пока работает

Напомним: 17 мая в США внесли Huawei (и все его суббренды, включая Honor) в черный список и запретили китайскому производителю закупать оборудование и ПО американских компаний без предварительного согласования.

Из-за этого Google пришлось приостановить работу с Huawei — в частности, ввести ограничения на использование операционной системы Android. Проще говоря, из-за запрета Huawei и Honor в своих еще не вышедших в продажу смартфонах не смогут использовать полноценные версии Android и Google-сервисы вроде Gmail или YouTube.

Но, похоже, новому Honor 20 это, во всяком случае на данный момент, не грозит. Известный инсайдер Roland Quandt заявил: Honor 20 Pro не успел пройти сертификацию Android до бана от США, а обычный Honor 20 — успел.

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Из-за этого, по предположению инсайдера, производитель сосредоточит основное внимание именно на Honor 20. Но при этом выход смартфона в международную продажу может быть задержан. По официальной информации, старт продаж в Беларуси также отложен.

На нашем тестовом образце Honor 20 затруднений с активацией Google-аккаунта, а также работой Google-сервисов не возникло. На сегодняшний день все действует так же, как и на большинстве других смартфонов от сторонних производителей, фирменные приложения Google продолжают обновляться в Play Маркет. «Из коробки» на Honor 20 установлен Android 9 с фирменной оболочкой производителя.

«Железо» и время работы от одного заряда

«Железных» минусов в смартфоне найти достаточно сложно. Его аппаратная основа — уже хорошо знакомый процессор Kirin 980, который выполнен по 7-нм техпроцессу и используется в нескольких смартфонах Huawei и Honor.

У нас на тесте побывала предрелизная версия смартфона, бенчмарки на ней установить не получилось. Но судя по другим устройствам с таким же набором характеристик, в AnTuTu новый Honor 20 будет набирать около 300 тысяч баллов. Результат не рекордный. Некоторые конкуренты (например, Xiaomi Mi 9, наш обзор) выдают порядка 380 тысяч очков.

Впрочем, и 300 тысяч баллов сегодня — более чем достаточно для любой задачи, начиная от банального серфинга в Сети с десятком одновременно открытых вкладок и заканчивая игрой в PUBG Mobile на высоких настройках графики. Важно, что смартфон при больших нагрузках (в тех же 3D-играх) особо не перегревается и не троттлит (не скидывает частоту) — за полчаса игры ощутимых просадок fps мы не заметили.

С автономностью сюрпризов также не произошло. Honor 20 стабильно держится полный день на одном заряде при активном использовании и около полутора дней в более щадящем режиме (например, без игр или навигации). Функция быстрой зарядки через комплектный адаптер питания позволяет за полчаса восполнить 50% емкости батареи. От 0 до 100% смартфон заряжается немногим больше часа.

Из минусов — отсутствие беспроводной подзарядки.

Выглядит как настоящий флагман

На презентации флагмана много внимания уделяли его дизайну. Корпус с эффектом «динамической голографии», по мнению производителя, внешне выделяется даже среди других устройств с градиентными корпусами.

В целом дизайн Honor 20 и вправду получился запоминающимся: наш аппарат в синей расцветке при наклоне начинает отдавать фиолетовыми тонами, делающими смартфон визуально более темным.

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

С эргономикой у девайса также все в норме: сканер отпечатков пальцев находится на правой боковой стороне и работает без нареканий. За все время тестирования он не дал ни одной осечки. При этом сканер отпечатков совмещен с клавишей питания и может работать в двух режимах.

В первом для активации смартфона на кнопку придется нажать, во втором — просто коснуться пальцем (нужный вариант можно выбрать в настройках).

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Есть и функция разблокировки по лицу через фронтальную камеру, врезанную в экран. Днем или в помещениях с сильным искусственным освещением такой способ снятия блокировки работает быстро — по ощущениям, на него уходит меньше секунды. Вечером при недостатке света скорость снижается: сказывается отсутствие ИК-излучателя.

К спорным моментам в Honor 20 отнесем отсутствие технологии защиты от воды и пыли, одинарный мультимедийный динамик (разговорный ему не подыгрывает) и невозможность установки карты памяти.

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

3,5-мм разъема для наушников в аппарате также нет. Гарнитуру придется подключать либо через переходник (есть в комплекте поставки), либо по Bluetooth.

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный экран

Диагональ дисплея Honor 20 составляет 6,26 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 пикселей. Из особенностей панели — вырез в форме буквы «О» в левом верхнем углу панели.

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Представители Honor уточняют, что диаметр «дырки» составляет всего 4,5 миллиметра и что она не вредит общему восприятию изображения. В целом так и есть. При просмотре видео отверстие, на наш взгляд, дискомфорта не вызывает, да и в обычной жизни на О-образный вырез обращаешь не больше внимания, чем на «моноброви» в других аппаратах.

Еще одна особенность экрана Honor 20 — IPS-матрица. После нескольких дней использования смартфона впечатления о ней после нашего первого обзора только подтвердились: с экраном все хорошо: цвета передаются естественно, без перекосов в другие оттенки, максимальной яркости хватает для работы с устройством под солнцем.

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Из дополнительных бонусов — возможность самостоятельной настройки цветовой гаммы и заранее нанесенная на панель защитная пленка.

Камеры

Основная камера в Honor 20 — четверная. Разрешение первого модуля (Sony IMX586, f/1.8) — 48 Мп, второго суперширокоугольного — 16 Мп (f/2.2), третьего, для макроснимков — 2 Мп (f/2.4), четвертого, для определения глубины объектов в кадре — 2 Мп.

По умолчанию смартфон снимает с разрешением 12 Мп. Это нужно для того, чтобы информация с четырех соседних пикселей (например, о количестве света) объединялась в один большой и таким образом увеличивала качество фотографий.

Ниже — серия кадров, сделанных на полностью автоматических настройках с включенным искусственным интеллектом (AI): сначала на основную камеру, а потом — на суперширокоугольную:

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

В целом придраться к качеству снимков трудно. ИИ не свирепствует и не слишком сильно задирает насыщенность тонов, с детализацией в режиме 12-мегапиксельной съемки все в порядке. Это же можно сказать и о вечерних фотографиях — наверняка большинству пользователей они понравятся.

С суперширокоугольной камерой ситуация немного сложнее: ее лучше использовать при хорошем освещении. Вечерние кадры, сделанные с увеличенным углом обзора, по качеству все же проигрывают тем, которые создавались на основной фотомодуль.

А еще в Honor 20 есть специальный режим съемки, в котором задействуются сразу 48 Мп. По словам производителя, так устройство может делать фотографии с еще большей четкостью и детализацией, правда на съемку при этом уходит несколько секунд.

Ниже — кадры, сделанные в режиме 48 Мп:

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Разница с 12-мегапиксельными снимками и правда заметна, но только при просмотре кадров на большом мониторе или при кропе. На экране мобильного устройства снимки, на наш взгляд, будут выглядеть практически одинаково.

А вот как Honor 20 мылит фон в портретном режиме съемки:

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Наконец, фотография с 32-мегапиксельной фронтальной камеры (f/2.0) с включенными «улучшалками»:

Отличный смартфон, который вы вряд ли купите: полный обзор Honor 20

Резюме

С технической точки зрения особых претензий к смартфону нет. У него отличный экран, достаточная производительность и объем памяти даже в минимальной конфигурации, запоминающийся дизайн и батарея, позволяющая как минимум день-полтора не думать о подключении устройства к розетке.

Из недостатков — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников, стереодинамиков, защиты от воды и пыли, а также беспроводной зарядки. Фотографии с основной камеры Honor 20 наверняка понравятся большинству пользователей, хотя в сравнении со снимками с флагманских смартфонов стоимостью в тысячу долларов и выше потягаться они вряд ли смогут.

В Европе за Honor 20 просят около 500 евро, или примерно 1160 рублей по нынешнему обменному курсу. При этом точно сказать, когда смартфон появится (и появится ли вообще) в официальной продаже в Беларуси, сложно. По официальной информации белорусского представительства Honor, запуск девайса у нас отложен. О сроках старта Honor 20 в международной продаже информации пока также нет.

Последнее — следствие бана Huawei и его суббрендов (в том числе Honor) правительством США. На момент публикации обзора ограничения, которые предписываются баном (отсутствие патчей безопасности операционной системы Android и невозможность работы с Google-сервисами) Honor 20 вряд ли грозят, но дальнейшую судьбу гаджета сегодня спрогнозировать сложно.

В таблице ниже — устройства, которые уже продаются в Беларуси по схожей цене и могут составить конкуренцию Honor 20:

 
 
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Несмотря на ограничения на использование Android от Google, 21 мая в Лондоне бренд Honor представил новые топовые смартфоны — Honor 20 и Honor 20 Pro. Первым аппаратом нам удалось...
 
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