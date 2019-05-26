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Xiaomi представила зеркало для макияжа
27.05.2019 09:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Xiaomi на краудфандинговой площадке Youpin представила зеркало для макияжа со встроенным аккумулятором. Об этом
Устройство называется VH Makeup Mirror Mini. У него пластиковый корпус и три цветовых исполнения — розовый, зеленый и голубой. Габариты — 85 на 76 на 17 миллиметров, вес — 145 граммов. А еще в VH Makeup Mirror Mini есть светодиодная подсветка, яркость которой можно регулировать.
Из других особенностей — стекло с двукратным увеличением, а также встроенный аккумулятор емкостью в 3000 мАч и порт для зарядки microUSB. В Китае за устройство просят около 18 долларов.
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Xiaomi на краудфандинговой площадке Youpin представила зеркало для макияжа со встроенным аккумулятором. Об этом пишет gagadget.
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