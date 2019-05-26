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AMD представила новый 12-ядерный процессор за 500 долларов

27.05.2019 11:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания AMD сегодня представила новые процессоры Ryzen 3000, выполненные по 7-нм техпроцессу. Об этом пишет 3DNews.

AMD представила новый 12-ядерный процессор за 500 долларов
Фото: engadget

Старшим процессором Ryzen третьего поколения оказался Ryzen 9 3900X. Это — основанный на двух 7-нм чиплетах процессор, который планируют противопоставлять серии Intel Core i9. Ryzen 9 3900X включает 12 ядер и 24 потока и тепловой пакет в 105 Вт. Суммарный объем кеш-памяти составит 70 МБ, на L3-кеш при этом приходится 64 МБ. Цена — 499 долларов.

Серия Ryzen 7 включает два восьмиядерных и шестнадцати поточных процессора, построенных с применением одного 7-нм чиплета. Ryzen 7 3800X имеет тепловой пакет 105 Вт и частоты 3,9−4,5 ГГц при стоимости 399 долларов, чуть более медленный Ryzen 7 3700X получил частоты 3,6−4,4 ГГц, тепловой пакет 65 Вт и стоимость 329 долларов. Кеш третьего уровня обоих восьмиядерников составляет 32 МБ.

В серию Ryzen 5 входит два процессора с шестью ядрами и двенадцатью потоками. Старшая модель, Ryzen 5 3600X, получила частоты 3,8−4,4 ГГц и тепловой пакет 95 Вт, а частоты младшей модели Ryzen 5 3600 составляют 3,6−4,2 ГГц, что позволит ей вместиться в рамки теплового пакета 65 Вт. Цены таких процессоров составят 249 и 199 долларов соответственно.

Компания утверждает, что ее новый 12-ядерный флагман Ryzen 9 3900X оказывается на 60% быстрее, чем Intel Core i9−9900K в многопоточном тесте Cinebench R20, и на 1% быстрее альтернативы Intel в однопоточном тесте. В AMD также говорят, что Ryzen 9 3900X способен обойти и 12-ядерный HEDT-процессор конкурента, Core i9−9920X, с ценой в 1200 долларов. Преимущество предложения AMD в многопоточном Cinebench R20 составляет 6%, а в однопоточном — 14%.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние процессоры AMD:

 
 
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Компания AMD сегодня представила новые процессоры Ryzen 3000, выполненные по 7-нм техпроцессу. Об этом пишет 3DNews.
 
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