ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые видеокарты AMD оказались быстрее, чем у NVIDIA

27.05.2019 12:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня на выставке Computex 2019 компания AMD кроме новых процессоров представила и игровые видеокарты следующего поколения семейства Navi — Radeon RX 5700. Об этом сообщает The Verge.

Новые видеокарты AMD оказались быстрее, чем у NVIDIA
Фото: engadget

Новинки основаны на графической архитектуре Radeon DNA (RDNA). По словам производителя, в сравнении с предыдущими видеокартами Vega в новых Navi будет прирост в 1,25 раза в производительности на такт и 1,5 раза на ватт. Видеокарты Radeon RX 5700 оснастят памятью типа GDDR6, планируется и поддержка шины PCIe 4.0.

В демонстрации одной из видеокарт серии представитель AMD сравнил ее мощность с конкурирующей NVIDIA GeForce RTX 2070. Новинка от AMD оказалась примерно на 10% быстрее. Больше информации о видеокартах производитель обещает раскрыть на выставке E3 2019, которая пройдет в начале июня. В продажу Radeon RX 5700 должны выйти в июле.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние популярные видеокарты:

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на выставке Computex 2019 компания AMD кроме новых процессоров представила и игровые видеокарты следующего поколения семейства Navi — Radeon RX 5700. Об этом сообщает...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
AMD представила новый 12-ядерный процессор за 500 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика