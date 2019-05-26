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Новые видеокарты AMD оказались быстрее, чем у NVIDIA
27.05.2019 12:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня на выставке Computex 2019 компания AMD кроме
Новинки основаны на графической архитектуре Radeon DNA (RDNA). По словам производителя, в сравнении с предыдущими видеокартами Vega в новых Navi будет прирост в 1,25 раза в производительности на такт и 1,5 раза на ватт. Видеокарты Radeon RX 5700 оснастят памятью типа GDDR6, планируется и поддержка шины PCIe 4.0.
В демонстрации одной из видеокарт серии представитель AMD сравнил ее мощность с конкурирующей NVIDIA GeForce RTX 2070. Новинка от AMD оказалась примерно на 10% быстрее. Больше информации о видеокартах производитель обещает раскрыть на выставке E3 2019, которая пройдет в начале июня. В продажу Radeon RX 5700 должны выйти в июле.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние популярные видеокарты:
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Сегодня на выставке Computex 2019 компания AMD кроме новых процессоров представила и игровые видеокарты следующего поколения семейства Navi — Radeon RX 5700. Об этом сообщает...
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