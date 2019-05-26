Ученые сделали уникальную находку времен последней ледниковой эпохи

Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи нашли образец морской воды возрастом 20 000 лет. Как отмечается, это единственное прямое свидетельство того, как выглядел океан в последнюю ледниковую эпоху. Об этом пишет издание «Популярная механика» со ссылкой на Live Science.



Фото: Jean Lachat

20 000 лет назад на Земле было куда холодней, чем сейчас. Это был конец ледниковой эпохи, продлившейся 100 000 лет. Это время называют максимумом последнего оледенения — во время него крупные ледники покрывали большие территории Северной Америки, Северной Европы и Азии.

Ученые исследуют данный период, изучая, к примеру, коралловые окаменелости и древние отложения в морском дне, однако сейчас команда специалистов смогла сделать уникальную находку — найти образец морской воды возрастом 20 000 лет: его извлекли из древних горных пород, найденных в Индийском океане. Согласно исследователям, находка представляет собой первое прямое свидетельство того, каким был океан в ходе последней ледниковой эпохи.

Ученые извлекли образцы воды из подводных известняковых отложений, составляющих Мальдивский архипелаг в Южной Азии. Исследовав же найденные образцы, специалисты были удивлены тем, что вода была крайне соленой — намного более соленой, чем сегодняшний Индийский океан. Исследователи провели ряд тестов, изучив особые элементы и изотопы в образцах, и смогли предположить, что данная вода датируется временем максимума ледникового оледенения (когда ледниковые покровы «забирали» множество воды и уровень океана был значительно ниже текущего).

Как отмечается, находка может помочь улучшить климатические модели, помогающие понять изменения в нашем сегодняшнем мире, так как любая модель климата, по словам ученых, должна быть способна точно предсказывать прошлое.