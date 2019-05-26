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Ученые сделали уникальную находку времен последней ледниковой эпохи
27.05.2019 13:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Исследователи нашли образец морской воды возрастом 20 000 лет. Как отмечается, это единственное прямое свидетельство того, как выглядел океан в последнюю ледниковую эпоху. Об этом пишет издание
20 000 лет назад на Земле было куда холодней, чем сейчас. Это был конец ледниковой эпохи, продлившейся 100 000 лет. Это время называют максимумом последнего оледенения — во время него крупные ледники покрывали большие территории Северной Америки, Северной Европы и Азии.
Ученые исследуют данный период, изучая, к примеру, коралловые окаменелости и древние отложения в морском дне, однако сейчас команда специалистов смогла сделать уникальную находку — найти образец морской воды возрастом 20 000 лет: его извлекли из древних горных пород, найденных в Индийском океане. Согласно исследователям, находка представляет собой первое прямое свидетельство того, каким был океан в ходе последней ледниковой эпохи.
Ученые извлекли образцы воды из подводных известняковых отложений, составляющих Мальдивский архипелаг в Южной Азии. Исследовав же найденные образцы, специалисты были удивлены тем, что вода была крайне соленой — намного более соленой, чем сегодняшний Индийский океан. Исследователи провели ряд тестов, изучив особые элементы и изотопы в образцах, и смогли предположить, что данная вода датируется временем максимума ледникового оледенения (когда ледниковые покровы «забирали» множество воды и уровень океана был значительно ниже текущего).
Как отмечается, находка может помочь улучшить климатические модели, помогающие понять изменения в нашем сегодняшнем мире, так как любая модель климата, по словам ученых, должна быть способна точно предсказывать прошлое.
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Исследователи нашли образец морской воды возрастом 20 000 лет. Как отмечается, это единственное прямое свидетельство того, как выглядел океан в последнюю...
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