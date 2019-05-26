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Молния попала в ракету «Союз» сразу после запуска

27.05.2019 15:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором в ракету «Союз-2.1б» попадает молния.

На видео хорошо заметно, как молния попадает во взлетающую ракету через несколько секунд после запуска с космодрома Плесецк. Впрочем, это не помешало «Союзу» вывести на орбиту спутник «ГЛОНАСС-М». Собеседник РБК отметил, что «как правило, подобные ситуации предусматриваются, хотя и являются редким явлением».

Ракета «Союз-2» пришла на смену носителям «Союз-У», которые запускали с Плесецка с 1973 по 2012 год. Всего с космодрома запустили 435 ракет «Союз-У», на орбиту были выведены около 430 аппаратов различного назначения, уточняет ТАСС.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один — в орбитальном резерве. В настоящее время около пятнадцати спутников работают за пределами срока службы.

 
 
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором в ракету «Союз-2.1б» попадает молния.
 
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