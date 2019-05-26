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Трамп: Япония хочет купить 105 новых стелс-истребителей пятого поколения

27.05.2019 17:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Президент США Дональд Трамп рассказал о намерениях Японии заключить контракт на поставку 105 истребителей-невидимок пятого поколения F-35 Lightning ll, пишет defense-blog.

Трамп: Япония хочет купить 105 новых стелс-истребителей пятого поколения
F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Об этом Трамп рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он также добавил, что после покупки F-35 Япония будет иметь самый крупный флот самолетов этой модели из всех союзников США.

Впервые японское правительство разместило заказ на 42 единицы F-35A в декабре 2011 года. В декабре 2018 года заказ был обновлен, и сообщалось, что Токио желает заказать еще 63 самолета.

 
 
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Президент США Дональд Трамп рассказал о намерениях Японии заключить контракт на поставку 105 истребителей-невидимок пятого поколения F-35 Lightning ll, пишет defense-blog.
 
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