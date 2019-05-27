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«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды - много фото
28.05.2019 10:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Бренд Black Star Wear (владелец — рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов «Армия России» («Военторг») представил новую коллекцию одежды «Черная звезда». Премьерный показ состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной,
«Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода», — сказал Тимати перед началом показа.
Тимати также поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на его предложение о создании совместной линии одежды. «Я встретил здесь креативную, молодую, крутую команду, которая помогла мне реализовать совместный проект», — сказал Тимати.
Кроме того, рэп-исполнитель подарил министру обороны Сергею Шойгу куртку от бренда Black Star. «Хочу презентовать в единственном экземпляре Сергею Кужугетовичу куртку от нас, от бренда Black Star», — сказал Тимати перед вручением подарка.
Представители «Военторга» рассказали, что именно вдохновило создателей коллекции: «В основе компаний общие ценности: убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге».
Коллекция «Черная звезда»
В основе коллекции «Черная звезда»: бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки, а также панамы, майки и платья в стиле милитари. Кроме того, представлена и детская линия коллекции. По словам военных, дизайнеры учли лучшие традиции стиля — строгость, минимализм, надежные материалы, комфортный крой, высокая функциональность. Отличительная особенность почти каждой модели — практичные, большие карманы.
Презентация новой коллекции прошла в главном атриуме здания Минобороны. Приобрести одежду из новой коллекции можно будет уже в этом месяце в сетях магазинов «Армия России» и Black Star Wear.
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Бренд Black Star Wear (владелец — рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов «Армия России» («Военторг») представил новую коллекцию одежды...
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