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«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды - много фото

28.05.2019 10:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Black Star Wear (владелец — рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов «Армия России» («Военторг») представил новую коллекцию одежды «Черная звезда». Премьерный показ состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной, пишет ТАСС.

«Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода», — сказал Тимати перед началом показа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 27 Май 2019 в 11:41 PDT

Тимати также поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на его предложение о создании совместной линии одежды. «Я встретил здесь креативную, молодую, крутую команду, которая помогла мне реализовать совместный проект», — сказал Тимати.

Кроме того, рэп-исполнитель подарил министру обороны Сергею Шойгу куртку от бренда Black Star. «Хочу презентовать в единственном экземпляре Сергею Кужугетовичу куртку от нас, от бренда Black Star», — сказал Тимати перед вручением подарка.

Представители «Военторга» рассказали, что именно вдохновило создателей коллекции: «В основе компаний общие ценности: убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге».

Коллекция «Черная звезда»

В основе коллекции «Черная звезда»: бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки, а также панамы, майки и платья в стиле милитари. Кроме того, представлена и детская линия коллекции. По словам военных, дизайнеры учли лучшие традиции стиля — строгость, минимализм, надежные материалы, комфортный крой, высокая функциональность. Отличительная особенность почти каждой модели — практичные, большие карманы.

Презентация новой коллекции прошла в главном атриуме здания Минобороны. Приобрести одежду из новой коллекции можно будет уже в этом месяце в сетях магазинов «Армия России» и Black Star Wear.

 
 
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Бренд Black Star Wear (владелец — рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов «Армия России» («Военторг») представил новую коллекцию одежды...
 
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