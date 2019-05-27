Старый нетбук Samsung продали больше чем за миллион долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Нетбук Samsung NC10−14GB, работающий на Windows XP, продали за 1,35 миллиона долларов. Об этом пишет Digital Trends.



Фото: thepersistenceofchaos.com

Напомним: нетбук продавали художник Гуо О Донг и компания Deep Instinct, которая занимается кибербезопасностью. Они утверждали, что устройство изолировано от интернета и других гаджетов, поэтому безвредно. Всего на нетбуке шесть опасных вирусов, которые в свое время нанесли ущерб на 95 миллиардов долларов. Изначально за лот просили около миллиона долларов.

Ниже — полный список вирусов, которые есть на нетбуке:

ILOVEYOU. Этот вирус, который перезаписывает файлы, поразил 500 тысяч систем. За первую же неделю ущерб от него составил 5,5 миллиарда долларов.

MyDoom. Компьютерный червь-спамер, придуманный российскими хакерами, который нанес убытки на 38 миллиардов.

SoBig. Он проникает в компьютеры через почту, отправляет себя другим пользователям, самостоятельно копирует файлы и вредит системам. Ущерб от него оценивают в 37 миллиардов.

WannaCry. Крипточервь поразил 200 тысяч компьютеров в 150 странах и причинил убытки на 100 миллионов. Проникая в систему, он зашифровывает данные и требует выкуп в криптовалюте.

DarkTequila. Вирус, атаковавший в основном Латинскую Америку. Знаменит тем, что мог красть банковские данные даже без подключения к интернету. Нанес ущерб компаниям на миллионы долларов.

BlackEnergy. Его использовали для DDoS-атаки на украинские компьютеры в 2015 году.

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