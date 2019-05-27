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Старый нетбук Samsung продали больше чем за миллион долларов
28.05.2019 10:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Нетбук Samsung NC10−14GB, работающий на Windows XP, продали за 1,35 миллиона долларов. Об этом
Напомним: нетбук
Ниже — полный список вирусов, которые есть на нетбуке:
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние популярные ноутбуки:
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Нетбук Samsung NC10−14GB, работающий на Windows XP, продали за 1,35 миллиона долларов. Об этом пишет Digital Trends.
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