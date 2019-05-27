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Новый топовый смартфон Xiaomi представлен официально

28.05.2019 11:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня компания Xiaomi официально представила новые топовые смартфоны бренда Redmi — K20 и K20 Pro. Об этом пишет FoneArena.

«Младший» K20 работает на процессоре Snapdragon 730, который в AnTuTu набирает около 220 тысяч баллов. Оперативной памяти — не менее 6 ГБ, постоянной — от 64 ГБ. Диагональ AMOLED-экрана составляет 6,39 дюймов (Full HD+), есть встроенный в панель сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора с поддержкой 18-ватной быстрой зарядки составляет 4000 мАч.

Новый топовый смартфон Xiaomi представлен официально

Основная камера — тройная. Разрешение первого модуля — 48 Мп (Sony IMX582, f/1.75), второго телефото — 8 Мп (f/2.4), третьего супер широкоугольного — 13 Мп (124 градуса, f/2.4). Фронтальная камера — 20-мегапиксельная.

Устройство получится купить в красном и синем цветах. Цена версии с 64 ГБ памяти в Китае — 289 долларов, с 128 ГБ — 303 доллара. Старт продаж намечен на 6 июня.

K20 Pro — топовая модель, в которую попытались вместить практически все технические инновации, которые есть у производителя на сегодня. Устройство получило такой же AMOLED-экран на 6,39 дюймов со встроенным сканером отпечатков, мощнейший процессор Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора — 4000 мАч, есть 27-ватная быстрая зарядка.

Новый топовый смартфон Xiaomi представлен официально

Разрешение выезжающей из верхней грани устройства фронтальной камеры такое же, как и в обычном K20 — 20 Мп (f/2.0). Тройная камера сзади располагает основным модулем на 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75), телефото-камерой на 8 Мп (f/2.4) и супер широкоугольным фотодатчиком на 13 Мп.

Новый топовый смартфон Xiaomi представлен официально

Продажи в Китае начнутся уже 1 июня по цене в 360 долларов за модель с 6/64 ГБ памяти. Версия на 6/128 ГБ стоит 376 долларов, 8.128 ГБ — 405 долларов, 8/256 ГБ — 434 доллара.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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Сегодня компания Xiaomi официально представила новые топовые смартфоны бренда Redmi — K20 и K20 Pro. Об этом пишет FoneArena.
 
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