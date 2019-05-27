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Куда дешевле? Xiaomi представила смартфон за 79 долларов
28.05.2019 11:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Кроме топовых K20 и K20 Pro сегодня Xiaomi представила и бюджетный Redmi 7A. Об этом
Гаджет выполнен из пластика и защищен от брызг, оснащается дисплеем на 5,45 дюйма с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Процессор — Snapdragon 439, 2 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенного хранилища. А еще в смартфон можно одновременно установить две SIM-карты и карту памяти.
Основная камера одинарная, на 13 Мп. Фронтальный модуль — 5-мегапиксельный. Емкость аккумулятора с поддержкой 10-ватной подзарядки — 4000 мАч. Операционная система — Android 9 с оболочкой MIUI 10.
В Китае смартфон получится купить с шестого июня за 79 долларов (16 ГБ) или 86 долларов (32 ГБ).
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:
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Кроме топовых K20 и K20 Pro сегодня Xiaomi представила и бюджетный Redmi 7A. Об этом сообщает FoneArena.
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