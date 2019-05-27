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Это что, мем «This is fine»? В России мальчик невозмутимо качался на качелях, пока горел дом
28.05.2019 13:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Ноябрьске (город в Ямало-Ненецком автономном округе) сгорел выселенный двухэтажный дом. Пожарные вывели жильцов из соседних зданий, пострадавших нет. Очевидцы, находясь на безопасном расстоянии от огня, наблюдали за горящим домом. Один из них снял на камеру мальчика, который воспользовался случаем и занял качели. Об этом
Видео с мальчиком, безмятежно качающимся на фоне пожара, выложили в паблик ВК «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск». Как
Теперь это мем — не только среди русскоязычных пользователей, но и среди англоязычных тоже. Видео с ребенком из Ноябрьска набрало популярность на
Иностранцам показалось, что это
Или девочку из мема «
А вот это не совсем мем. Но тоже вполне подходящий снимок!
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В Ноябрьске (город в Ямало-Ненецком автономном округе) сгорел выселенный двухэтажный дом. Пожарные вывели жильцов из соседних зданий, пострадавших нет. Очевидцы,...
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