В модном журнале вышла фотосессия с моделями. Одной из этих девушек не существует

В апреле в японском журнале i-D вышел материал с фотосессией от бренда косметики Kate Cosmetics. На первый взгляд, в снимках нет ничего необычного: три модели демонстрируют новую линейку компании. Но на самом деле одной из девушек не существует. Об этом пишет TJournal.

Как сообщает Engadget, одна из моделей — Имма, розоволосая японка — это цифровая модель. Ее создала CGI-студия ModelingCafe. До этого компания работала над полнометражным мультфильмом Kingsglaive: Final Fantasy XV и помогала создавать игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Также студия создала серию роликов для привлечения туристов на остров Кюсю.

В ModelingCafe не отрицают, что делают ставку именно на реалистичность девушки. Представители фирмы рассказали , что сделали целый отдел настоящих девушек-художников, отвечающих за кожу и волосы Иммы. Также студия уделяет большое внимание реалистичному освещению.

У Иммы есть инстаграм, где уже более 60 тысяч подписчиков. И в комментариях периодически пишут, что ее довольно сложно отличить от настоящего человека.