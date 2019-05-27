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В модном журнале вышла фотосессия с моделями. Одной из этих девушек не существует

28.05.2019 13:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В апреле в японском журнале i-D вышел материал с фотосессией от бренда косметики Kate Cosmetics. На первый взгляд, в снимках нет ничего необычного: три модели демонстрируют новую линейку компании. Но на самом деле одной из девушек не существует. Об этом пишет TJournal.

Как сообщает Engadget, одна из моделей — Имма, розоволосая японка — это цифровая модель. Ее создала CGI-студия ModelingCafe. До этого компания работала над полнометражным мультфильмом Kingsglaive: Final Fantasy XV и помогала создавать игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Также студия создала серию роликов для привлечения туристов на остров Кюсю.

В ModelingCafe не отрицают, что делают ставку именно на реалистичность девушки. Представители фирмы рассказали, что сделали целый отдел настоящих девушек-художников, отвечающих за кожу и волосы Иммы. Также студия уделяет большое внимание реалистичному освещению.

У Иммы есть инстаграм, где уже более 60 тысяч подписчиков. И в комментариях периодически пишут, что ее довольно сложно отличить от настоящего человека.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от imma (@imma.gram) 22 Май 2019 в 6:18 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от imma (@imma.gram) 16 Окт 2018 в 8:22 PDT

 
 
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В апреле в японском журнале i-D вышел материал с фотосессией от бренда косметики Kate Cosmetics. На первый взгляд, в снимках нет ничего необычного: три модели...
 
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