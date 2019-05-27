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В модном журнале вышла фотосессия с моделями. Одной из этих девушек не существует
28.05.2019 13:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В апреле в японском журнале i-D вышел материал с фотосессией от бренда косметики Kate Cosmetics. На первый взгляд, в снимках нет ничего необычного: три модели демонстрируют новую линейку компании. Но на самом деле одной из девушек не существует. Об этом
Как
В ModelingCafe не отрицают, что делают ставку именно на реалистичность девушки. Представители фирмы
У Иммы есть инстаграм, где уже более 60 тысяч подписчиков. И в комментариях периодически пишут, что ее довольно сложно отличить от настоящего человека.
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В апреле в японском журнале i-D вышел материал с фотосессией от бренда косметики Kate Cosmetics. На первый взгляд, в снимках нет ничего необычного: три модели...
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