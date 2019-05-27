Военный эксперт назвал легкий способ уничтожить новейшую российскую ЗРС С-500

Источник материала: IT.Tut.by

Перспективные российские зенитно-ракетные системы С-500 легко уязвимы, если не являются составной частью глубокоэшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом рассказал «Известиям» главред журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов.



C-500. Фото: twitter.com/RT_russian

По его мнению, сама по себе С-500 настолько уязвима, что без прикрытия системами средней и малой дальности может быть с легкостью уничтожена даже сравнительно простыми средствами нападения. А эти системы очень разнообразны: так, странам, приобретающим С-500, желательно совмещать ее с комплексами «Тор», «Бук», «Панцирь», С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».

Говоря о странах, которые могут купить новые комплексы, Фролов назвал Катар, Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. Менее вероятно, что С-500 могут приобрести Алжир, Иран и Египет.

Пока С-500 еще находится в разработке, но, по уже имеющимся сведениям, комплекс сможет сбивать цели в радиусе до 600 км, одновременно поражать до 10 сверхзвуковых целей и даже уничтожать ракеты в ближнем космосе.