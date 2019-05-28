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Реки по всему миру оказались загрязнены антибиотиками
29.05.2019 11:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Ученые проанализировали пробы речной воды со всего мира. Оказалось, что в большинстве из них концентрация антибиотиков превышает допустимые нормы. Лидируют по этому показателю азиатские и африканские реки. Об этом
Из-за того что антибиотики попадают в воду или почву, обитающие там бактерии мутируют и привыкают к подобным препаратам. Поэтому они становятся неэффективны против бактериальных инфекций. Кроме того, многие гены устойчивости к антибиотикам патогенные бактерии заимствуют как раз у бактерий из окружающей среды.
Антибиотики попадают в воду и почву через отходы жизнедеятельности человека и животных и по трубам от городских канализаций и фармпроизводств попадают в реки и в Мировой океан. Международная команда ученых решила
Полученные образцы микробиологи из Йоркского университета исследовали на содержание 14 наиболее распространенных антибиотиков, таких какиспользующийся при лечении заболеваний мочеполовой системы триметоприм, препараты широкого спектра действия — ципрофлоксацин и ко-тримоксазол и другие. Их концентрации ученые сравнивали с
Оказалось, что антибиотики
Точки, где антибиотики превышали допустимый уровень в наибольшей степени, находились в Бангладеш, Кении, Гане, Пакистане и Нигерии. В Европе наибольшую концентрацию антибиотиков ученые зафиксировали в Австрии. Предсказуемо эти показатели были связаны с точками сброса сточных вод, свалками, а также с некоторыми районами политической нестабильности, например у границы Израиля и Палестины.
Ученые считают, что результаты исследования внушают большую тревогу. Они обращают внимание мирового сообщества на то, что нужно эффективнее утилизировать медицинские отходы по всему миру, но особенно — в бедных странах.
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Ученые проанализировали пробы речной воды со всего мира. Оказалось, что в большинстве из них концентрация антибиотиков превышает допустимые нормы. Лидируют по...
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