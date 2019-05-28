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Реки по всему миру оказались загрязнены антибиотиками

29.05.2019 11:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые проанализировали пробы речной воды со всего мира. Оказалось, что в большинстве из них концентрация антибиотиков превышает допустимые нормы. Лидируют по этому показателю азиатские и африканские реки. Об этом сообщает Chrdk.

Реки по всему миру оказались загрязнены антибиотиками
Изображение: freestocks.org / Unsplash

Из-за того что антибиотики попадают в воду или почву, обитающие там бактерии мутируют и привыкают к подобным препаратам. Поэтому они становятся неэффективны против бактериальных инфекций. Кроме того, многие гены устойчивости к антибиотикам патогенные бактерии заимствуют как раз у бактерий из окружающей среды.

Антибиотики попадают в воду и почву через отходы жизнедеятельности человека и животных и по трубам от городских канализаций и фармпроизводств попадают в реки и в Мировой океан. Международная команда ученых решила выяснить, насколько широко в речной воде нашей планеты распространены антибиотики. Для этого они взяли пробы из более чем 700 участков рек 72 стран. Среди исследованных рек Дунай, Меконг, Чаупхрая, Сена, Темза, Тигр и другие.

Полученные образцы микробиологи из Йоркского университета исследовали на содержание 14 наиболее распространенных антибиотиков, таких какиспользующийся при лечении заболеваний мочеполовой системы триметоприм, препараты широкого спектра действия — ципрофлоксацин и ко-тримоксазол и другие. Их концентрации ученые сравнивали с предельно допустимыми показателями, которые составил международный проект AMR Industry Alliance. Он занимается мониторингом уровня антибиотикорезистентности. В зависимости от вещества он составляет от 20 до 32 000 нанограммов на литр.

Оказалось, что антибиотики присутствовали в воде в 65% исследованных мест. Наиболее распространенным оказался триметоприм — его нашли в половине случаев. Наиболее часто безопасные концентрации превышал ципрофлоксацин, это ученые зафиксировали в 51 месте. Наиболее вопиющую концентрацию ученые обнаружили в Бангладеш — там метронидазол, который используется для лечения инфекций кожи и полости рта, превысил допустимую норму в 300 раз.

Точки, где антибиотики превышали допустимый уровень в наибольшей степени, находились в Бангладеш, Кении, Гане, Пакистане и Нигерии. В Европе наибольшую концентрацию антибиотиков ученые зафиксировали в Австрии. Предсказуемо эти показатели были связаны с точками сброса сточных вод, свалками, а также с некоторыми районами политической нестабильности, например у границы Израиля и Палестины.

Ученые считают, что результаты исследования внушают большую тревогу. Они обращают внимание мирового сообщества на то, что нужно эффективнее утилизировать медицинские отходы по всему миру, но особенно — в бедных странах. 

 
 
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Ученые проанализировали пробы речной воды со всего мира. Оказалось, что в большинстве из них концентрация антибиотиков превышает допустимые нормы. Лидируют по...
 
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