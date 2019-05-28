Посмотрите, как придумали поздравить «первого человека в открытом космосе» Алексея Леонова

Источник материала: IT.Tut.by

Завтра советскому космонавту Алексею Леонову, совершившему первый в истории выход в открытый космос, исполнится 85 лет. Экипаж МКС придумал ему необычное поздравление. Во время сегодняшнего выхода в открытый космос российские космонавты наденут скафандры с вот такими надписями.

Космонавты добавляют, что отдадут Алексею Архиповичу дань уважения во время сегодняшнего выхода в открытый космос, начиная с 17:44 CEST (18:44 в Минске).

Алексей Леонов — советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос (18-19 марта 1965 года). Дважды Герой Советского Союза.

Позже, в 1967 и 1972 году, вместе с художником-фантастом Андреем Соколовым Алексей Архипович выпустил ряд почтовых марок СССР на космическую тему.