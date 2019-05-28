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Стало известно, когда выйдет новая игра Хидео Кодзимы

29.05.2019 20:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания Sony провела трансляцию с демонстрацией нового ролика игры Хидео Кодзимы Death Stranding, а также назвала дату выхода проекта. Запись доступна на Twitch. Об этом сообщает Lenta.ru.

В девятиминутном ролике раскрываются новые подробности игры, а также показаны новые геймплейные ролики, в том числе как выглядят бои с врагами и перестрелки. Death Stranding выйдет на PlayStation 4 8 ноября 2019 года, и уже доступен предзаказ.

Death Stranding — первая игра гейм-дизайнера Хидео Кодзимы после его ухода из Konami. Она была анонсирована в 2016 году, однако разработчики не разглашают деталей. Известно, что это игра в открытом мире, а главный герой, курьер Сэм Бриджес, должен восстановить целостность расколотого мира. В работе над ней принимали участие Мадс Миккельсен, Норман Ридус, Трой Буйкер и другие актеры, а также Гильермо дель Торо в одной из ролей.

Отметим, что Хидео Кодзима написал обращение к игрокам, где попытался объяснить суть своей новой игры.

«Люди построили „Стены“ и адаптировались к жизни в изоляции, — сообщает он. — Death Stranding представляет собой совершенно новый тип экшен-игр, где цель игрока — соединить изолированные города и разрозненное общество. Все элементы, включая историю и игровой процесс, объединены темой „Петель“ — или, другими словами, связью.

В роли Сэми Портера Бриджеса вам предстоит построить „Мосты“ между этими подразделениями и, занимаясь этим, создавать новые узы (или „Петли“) с другими игроками по всему миру.

Надеюсь, играя, вы поймете истинную цель формирования связей с другими.

А теперь, пожалуйста, наслаждайтесь новым трейлером Death Stranding».

 
 
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Компания Sony провела трансляцию с демонстрацией нового ролика игры Хидео Кодзимы Death Stranding, а также назвала дату выхода проекта. Запись доступна на Twitch. Об этом...
 
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