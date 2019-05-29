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Южная Корея снова начала производить танк «Черная пантера»

30.05.2019 10:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Корейский автомобильный гигант Hyundai Rotem объявил, что после двухлетнего перерыва возобновил производство основного боевого танка K2 «Черная пантера» на заводе в Чханвоне, пишет defence-blog.com.

Южная Корея снова начала производить танк «Черная пантера»
Фото: wikipedia.org

27 мая состоялась официальная церемония начала производство второй серии танков K2. Два первых танка уже сошли с конвейера завода и скоро отправятся в корейскую армию. Ожидается, что к 2021 году южнокорейским военным будут переданы более 100 машин.

Вторая серия танков «Черная пантера» получила дизельные двигатели южнокорейского производства Doosan Infracore DV27K мощностью 1500 л.с. и автоматическую коробку передач с шестью скоростями вперед и тремя назад.

Основной боевой танк K2 «Черная пантера» — один из новейших танков в мире, его выпуск начали только в 2014 году. Машина отличается высокой мобильностью и маневренностью, ее 120-миллиметровая гладкоствольная пушка имеет скорострельность до 15 выстрелов в минуту, и, что не очень типично для танков стран НАТО, имеет автомат заряжания.

 
 
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Корейский автомобильный гигант Hyundai Rotem объявил, что после двухлетнего перерыва возобновил производство основного боевого танка K2 «Черная пантера» на заводе...
 
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