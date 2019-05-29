В России представили квантовый телефон за 460 тысяч долларов. На Amazon он стоит 229 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно в Москве представили предсерийный образец «первого в России квантового телефона ViPNet QSS Phone». Пользователи Сети нашли на одной из торговых площадок устройство, которое выглядит практически также, но при этом стоит в две тысячи раз меньше.



Фото: pixabay.com

ТАСС пишет , что российский квантовый телефон «не подвержен известным атакам с использованием квантовых компьютеров, которые уже в ближайшем будущем смогут достигнуть производительности, достаточной для „взлома“ многих широко используемых сегодня криптографических механизмов».

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 миллионов российских рублей, или 462 тысячи долларов, уточняют «Ведомости». При этом комплекс из 50 телефонных аппаратов готовы продавать за 100 миллионов российских рублей, или 1,54 миллиона долларов. Также сообщается, что «общий объем инвестиций в разработку составил 700 миллионов российских рублей» (10,7 миллионов долларов).

После презентации ViPNet QSS Phone пользователи Сети нашли на Amazon телефон Grandstream GXV3275, который стоит 229 долларов. На нем установлен Android версии 4.2, есть Bluetooth и Wi-Fi.

На первой фотографии ниже — российский ViPNet QSS Phone, на второй — Grandstream GXV3275:





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