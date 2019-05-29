|
В России представили квантовый телефон за 460 тысяч долларов. На Amazon он стоит 229 долларов
30.05.2019 10:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно в Москве
ТАСС
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 миллионов российских рублей, или 462 тысячи долларов,
После презентации ViPNet QSS Phone пользователи Сети
На первой фотографии ниже — российский ViPNet QSS Phone, на второй — Grandstream GXV3275:
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно в Москве представили предсерийный образец «первого в России квантового телефона ViPNet QSS Phone». Пользователи Сети нашли на одной из торговых площадок...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)