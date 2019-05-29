Российские крылатые ракеты станут гиперзвуковыми

Источник материала: IT.Tut.by

Существующие в настоящее время российские сверхзвуковые крылатые ракеты будут совершенствоваться путем увеличения их дальности и доведения скорости до гиперзвуковой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора, генерального конструктора «НПО машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александра Леонова.



Крылатые ракеты «Калибр» на стенде. Фото: twitter.com/i_korotchenko

«Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет — увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия <…>. В этом направлении мы и движемся», — сказал он, отвечая на вопрос о направлениях совершенствования этого вида оружия, в частности о возможных изменениях в ракете «Оникс».

Он добавил, что также ведется работа по достижению «универсальности ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы». «НПО машиностроения» разработало сверхзвуковую противокорабельную ракету «Оникс», которая наряду с ракетами комплекса «Калибр» запускается из универсальных стрельбовых комплексов и может применяться с таких носителей, как фрегаты проекта 22 350 и подводные лодки проекта 885 («Ясень»). Максимальная скорость более чем в 2,5 раза превышает скорость звука, а дальность полета достигает 600 км.