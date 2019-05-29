«Подойдет, чтобы следить за бывшими». Тестируем приложения для Европейских игр

Источник материала: IT.Tut.by

28 мая прошла пресс-конференция на тему «IT-технологии в подготовке и проведении II Европейских игр». Представители крупнейших IT-партнеров Дирекции: SynesisSport, CITREASOFT, AstermanDigitalProduction, SINGULART, РУП «БелГИЭ» — представили свои решения в сфере IT-технологий. Среди них были и мобильные приложения для гостей и болельщиков. 42.TUT.BY протестировал три из них. Впечатления получились довольно смешанные.

Minsk2019







Это официальное приложение II Европейских игр, разработанное Synesis sport — как говорится в описании, «путеводитель по яркому событию спортивной жизни 2019 года».

Приложение доступно на двух языках — русском и английском. Первое, что бросается в глаза, это часы с обратным счетом, указывающие, сколько осталось до начала Игр. Чуть ниже выводятся новости, фото и видео о подготовке к спортивному мероприятию. По сути, это мобильный вариант официального сайта Европейских игр в Минске.

Это приложение не так давно стали обсуждать в соцсетях из-за пункта в правилах и условий пользования. Так, в пункте 7.1 говорится, что дирекция не дает никаких гарантий того, что сервисы будут функционировать бесперебойно и что любая информация в сервисах может быть удалена и (или) изменена без предварительного уведомления. Однако это не злодейский умысел, а стандартный пункт во многих пользовательских соглашениях.





С помощью приложения можно купить билет на соревнование, заказать мерч с лисенком Лесиком (в списке — магниты и носки с символикой) или построить маршрут экскурсии по Минску. В разделе «туристическая Беларусь» есть разделы «Минск исторический», «Современный Минск» (здесь пока только одна точка — Национальная библиотека), «Советская архитектура», «Музеи», «Парки» и «Театры». Баров, культурных пространств или неформальной Октябрьской мы не нашли.

Из плюсов стоит отметить удобный интерфейс и информацию на английском. Даже без доступа к Wi-Fi можно узнать адрес спортивного объекта и его расположение на карте, а также дату соревнований. А вот чтобы получить сведения об актуальных культурных мероприятиях в Минске, следует подключиться к Сети.

Из минусов можно отметить гид зрителя в формате PDF — не всегда удобно читать 30 листов с телефона. Но это, скорее, вопрос уже не к разработчикам.

SportAR





Доступно на Android и iOS

Мобильное приложение SportAR, разработанное компанией CITREA SOFT, является приложением дополненной реальности. Говоря по-простому, оно позволяет добавить на фото и видео 3D-модель талисмана игр — лисенка Лесика. Кроме того, в приложении есть актуальное расписание соревнований и информация о фотозонах рядом с ними.

Что же касается дополненной реальности, то для нее необходима авторизация. С 9 утра до 14.30 журналист четыре раза указала свой номер телефона, чтобы получить код доступа по СМС. В итоге сообщение пришло с пятой попытки.

Почему так, нам позже пояснил руководитель компании-разработчика приложения SportAR Александр Петлицки: «Мы приносим извинения за технические сбои в Приложении, несмотря на то, что эти сбои были со стороны наших подрядчиков. Действительно, вчера были проблемы с подтверждением через СМС, но в течение нескольких часов мы смогли их устранить и авторизация снова стала доступна. Хочется отметить, что до начала II Европейских игр SportAR работает в тестовом режиме, поэтому подобного рода неприятности, к сожалению, могут случаться. В случае, если у Вас что-то не получилось, мы всегда можем ответить через e-mail: info@citreasoft.com .

В целом, хотелось бы отметить, что мобильное приложение состоит из нескольких частей: информационной — расписание Европейских игр и подробное описание каждого мероприятия, развлекательной — отображение Лесика в том формате, который недоступен обычному глазу. Удобные фильтры помогут быстро найти нужное мероприятие. Уже сейчас оживить Лесика можно на банковских карточках с логотипом „Моцная картка“, коробках с пиццей Папа Джонс и специально оборудованных фотозонах в Минске. Хочется отметить, что технологии дополненной реальности — это не просто размещение 3-D модели на фото, это привязка виртуального объекта к объектам физического мира, то есть пользователь может снять видео и рассмотреть модель со всех сторон. Что же касается анимированного лисенка Лесика, то нам очень ценно мнение коллег-журналистов, ведь мы даже и подумать не могли, что оживший Лесик выглядит так, „будто душа отделилась от тела“. Учтем эти замечания на будущее».





Чтобы на экране появился оживший Лесик, нужно навести камеру телефона на слово «Лесик» в эмблеме II Европейских игр (на это же имя, написанное на листе бумаги, приложение не сработало). Мы протестировали приложение на мягкой игрушке. Выглядит это довольно жутко, словно душа отделилась от плюшевого тела. Но, может, это наше субъективное впечатление.

Из минусов — хотя в приложении предлагают «фотографироваться с Лесиком», в нем нет режима селфи.

Find My Family & Phone Locator







Доступно на iOS

Это продукт Singulart. По словам менеджера по проектам компании Павла Цвирко, приложение позволит туристам и гостям Минска не потеряться в городе: «Оно позволит не только ознакомиться с расписанием и аренами проведения соревнований, но также предложит проложить маршрут от вашего местонахождения до интересующего объекта, обсудить спортивные баталии с болельщиками из других стран и многое другое».

Принцип работы следующий: вы присылаете ссылку своему другу или родственнику и видите друг друга на карте Минска в радиусе от 300 до 1500 метров. Как справедливо заметила коллега, это приложение прекрасно подойдет, чтобы следить за бывшими. Как только его и ее аватар появится в радиусе полутора километров, можно спасаться бегством.

К сожалению, приложение не работает без интернета и на устройствах без iOS.



Такая подпись появляется, если отключить интернет

А так выглядит попытка поделиться своим месторасположением со смартфоном на Android

Но оно действительно позволяет искать друг друга в толпе без фраз вроде «ну тут столб и вокруг люди». Думаем, приложение также поможет не потерять спутника при прогулках в лесу.

Билеты на открытие можно купить тут , а полное расписание игр — посмотреть здесь .