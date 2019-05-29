Только для фанатов: полный обзор геймерского смартфона Nubia Red Magic Mars

Источник материала: IT.Tut.by

В ноябре прошлого года ZTE представила игровой смартфон под названием Nubia Red Magic Mars. Его официальные продажи за 1149 рублей уже скоро начнутся в Беларуси. Нам удалось несколько дней попользоваться устройством и понять, в чем его главные достоинства, а чем — недостатки.





Выглядит как настоящий геймерский смартфон

С первого взгляда на устройство становится понятно — это игровое решение, дизайн которого явно создавался с прицелом на молодых пользователей.





На задней панели есть несколько красных вставок с горизонтальными и вертикальными линиями. Посередине — прорезь для RGB-индикатора, который может светиться разными цветами как во время игр, так и при входящих уведомлениях.

При этом смартфон получился достаточно увесистым — целых 193 грамма. Долго держать его на весу не очень удобно, хотя в целом на эргономику аппарата это почти не влияет. Из других особенностей — возможность одновременной установки двух nanoSIM-карт, в наличии также стереодинамики.





Кроме того, на правой боковой грани смартфона есть две зоны под программируемые клавиши (расскажем об этом подробнее немного позже). На противоположенной стороне гаджета находится кнопка, переводящая телефон в специальный игровой режим.





Со сканером отпечатков пальцев ситуация неоднозначная. В большинстве случаев он работает вполне нормально — на распознавание владельца уходит меньше секунды. Но иногда на активацию таким способом тратится больше времени, или палец и вовсе не распознается. Возможно, это связано со сложной геометрической формой самого датчика, или с его относительно небольшой площадью.

Не очень яркий дисплей

В Nubia Red Magic Mars используется дисплей диагональю в 6,0 дюймов с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (или 2160 на 1080 пикселей), матрица — IPS. В отличие от большинства флагманских смартфонов этого года, «моноброви» или «дырки» в панели нет, соотношение экрана ко всей фронтальной стороне девайса составляет около 78%.





Подобное решение с «классическим» дизайном передней панели сегодня выглядит немного устаревшим, но это — не самая большая проблема устройства. Максимальной яркости экрана не всегда хватает для комфортной работы со смартфоном. На солнце экран слепнет, в помещении ползунок яркости приходится выкручивать примерно на 70−80%.

В остальном вопросов к дисплею у нас нет. При желании его гамму можно отрегулировать в настройках, искажений цветов под наклоном мы не заметили. Кроме того, «с завода» на панель нанесена защитная пленка.

Производительность и время автономной работы

Основой Nubia Red Magic Mars выступает процессор Snapdragon 845, работающий на частоте до 2,8 ГГц. Оперативной памяти может быть от 6 ГБ до 10 ГБ, постоянной — от 64 ГБ до 256 ГБ. Видеоускоритель — Adreno 630.

У нас на тесте побывала модификация с 8/128 ГБ памяти, в популярном бенчмарке AnTuTu она набирает около 230 тысяч очков. На первый взгляд, для топового смартфона в середине 2019 года это не очень много — конкуренты с более «свежим» Snapdragon 855 набирают около 380 тысяч очков.





Но в действительности разницы в производительности между смартфонами не ощущается. Nubia Red Magic Mars отлично справляется как, например, с банальным общением в мессенджерах или просмотром видео в YouTube, так и со своей «профильной» задачей — играми (об этом чуть позже).

Со временем автономной работы все довольно стандартно — примерно день, если особо не нагружать смартфон «тяжелыми» процессами. Если постоянно играть, то на зарядку устройство может попроситься уже в середине дня. Тут на помощь приходит технология ускоренного восполнения энергии на 18 Вт через комплектный адаптер питания.

Игровой режим

Чтобы телефон не перегревался во время игр, его оснастили улучшенной системой охлаждения с двойной тепловой трубкой с конвекционным охлаждением. На сайте производителя даже говорится , что это позволило в среднем снизить температуру процессора под нагрузкой на 13,2°С.

Проверить такое заявление достаточно сложно, но на практике проблем с перегревом действительно нет. Во всяком случае, заметного падения производительности мы не заметили даже при достаточно продолжительных игровых сессиях. Важно, что при этом fps также не падал ниже комфортного уровня.





Задняя панель смартфона при этом нагревается, но не сильно — устройство вполне можно продолжать держать в руках.

В верхней левой части Nubia Red Magic Mars есть клавиша, переводящая смартфон в игровой режим. При его активации запускается специальный интерфейс, выйти из которого получится только повторным нажатием этой кнопки.





Так во время игры, например, не получится случайно вернуться на рабочий стол, или переключиться на входящее сообщения из только что пришедшего уведомления.

Следующая особенность смартфона — две сенсорные клавиши на правой грани корпуса. Их можно запрограммировать на имитацию триггеров геймпада, правда, работает такая «фишка» пока только в нескольких играх.





Например, в PUBG Mobile на них можно настроить прицеливание и стрельбу. У автора обзора получить весомое преимущество во время игры благодаря таким тригерам не получилось, но, возможно, дело в привычке, и после привыкания они могут оказаться полезными.

Камера не для съемок в темноте

Основная камера в смартфоне — одинарная, разрешением в 16 Мп (f/1.8). Выделенных режимов для съемки с ИИ (например, распознавания объектов в кадре) в Red Magic нет, автоматического HDR или возможности снимать с эффектом боке или зумом — также.

















Впрочем, днем при хорошем освещении фотографии получаются вполне приемлемого качества. Скорее всего, большинству пользователей они понравятся, хоть и не смогут потягаться с кадрами с более дорогих топовых смартфонов от Huawei или Samsung. Вечером, когда света становится меньше, ситуация немного меняется. На наш взгляд, детализации уже становится недостаточно, появляется «мыло».

А вот как снимает 8-мегапиксельная фронталка (f/2.0):





Резюме

Официальная цена, по которой Nubia Red Magic Mars будет продаваться в Беларуси, составляет 1149 рублей.





К плюсам смартфона отнесем его производительность. Несмотря на то, что в продаже есть уже и более мощные гаджеты со схожей или немного большей стоимостью, с учетом технически продвинутой системы охлаждения Nubia Red Magic Mars на их фоне до сих пор выглядит не менее привлекательной покупкой.

Ко времени автономной работы у нас особых претензий нет — при не самом активном использовании устройство вполне может протянуть сутки без подключения к розетке.

Из спорных моментов — дисплей, которому явно не хватает максимального уровня яркости, на солнце панель начинает слепнуть. Основная камера смартфона, на наш взгляд, по качеству снимков немного не дотягивает до уровня конкурирующих аппаратов от Samsung, Huawei или Xiaomi.

Из отличий Red Magic Mars от большинства других смартфонов — дополнительные клавиши на правой боковой грани корпуса, имитирующие триггеры на геймпаде, особый игровой режим и вибромоторчик, который в определенном количестве игр умеет подстраиваться под происходящее на экране и давать тактильный отклик.

На наш взгляд, очевидного преимущества во время игры названные выше «фишки» не дают, но возможно, тут все дело в привычке и со временем они смогут оказаться более полезными.

Как альтернативу Nubia Red Magic Mars с аналогичной ценой можно рассмотреть, например, прошлогодний Xiaomi Mi 8 ( обзор ) с таким же процессором и более качественной основной камерой. Еше один вариант — недавний Samsung Galaxy A70 ( обзор ).

Смотрите, сколько в Сети стоят названные выше смартфоны: