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Настоящий танк появился возле офиса Wargaming
30.05.2019 18:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На Партизанском проспекте при съезде к бизнес-центру «Волна» — офису Wargaming — появился настоящий танк Т-72. Фотографии 42.TUT.BY прислал Владимир Садовский.
По неофициальной информации, решение установить танк было принято Министерством обороны РБ вместе с руководством Минска.
Т-72 — один из самых массовых и узнаваемых основных боевых танков в мире. В СССР он производился с 1973 года, состоял на вооружении нескольких десятков стран и участвовал почти в двух десятках военных конфликтов.
Несмотря на то, что на сегодняшний день это не самая современная машина в мире, Т-72 активно используется.
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На Партизанском проспекте при съезде к бизнес-центру «Волна» — офису Wargaming — появился настоящий танк Т-72. Фотографии 42.TUT.BY прислал Владимир Садовский.
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