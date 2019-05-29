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Настоящий танк появился возле офиса Wargaming

30.05.2019 18:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На Партизанском проспекте при съезде к бизнес-центру «Волна» — офису Wargaming — появился настоящий танк Т-72. Фотографии 42.TUT.BY прислал Владимир Садовский.

Настоящий танк появился возле офиса Wargaming
Фото: Александр Бабий

По неофициальной информации, решение установить танк было принято Министерством обороны РБ вместе с руководством Минска.

Настоящий танк появился возле офиса Wargaming
Фото: Александр Бабий

Т-72 — один из самых массовых и узнаваемых основных боевых танков в мире. В СССР он производился с 1973 года, состоял на вооружении нескольких десятков стран и участвовал почти в двух десятках военных конфликтов.

Настоящий танк появился возле офиса Wargaming
Фото: Александр Бабий

Несмотря на то, что на сегодняшний день это не самая современная машина в мире, Т-72 активно используется.

 
Теги: Минск
 
 
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На Партизанском проспекте при съезде к бизнес-центру «Волна» — офису Wargaming — появился настоящий танк Т-72. Фотографии 42.TUT.BY прислал Владимир Садовский.
 
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