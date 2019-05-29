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Возвращение легенды? Новая Call of Duty: Modern Warfare анонсирована официально
30.05.2019 23:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Activision и Infinity Ward официально представили новую игру Call of Duty. Она называется Modern Warfare и является перезапуском знаменитой серии. Об этом
Издание утверждает, что шутер будет отличаться от предыдущих частей Call of Duty. Например, в новом Modern Warfare избавиться от сезонного абонемента — все будущие карты станут доступны сразу же всем игрокам. Кроме того, появится поддержка режима, в котором игроки с разных платформ смогли бы объединяться и играть вместе.
А еще новая Modern Warfare сможет похвастаться новым движком с поддержкой фотограмметрии, улучшенной системой рендеринга, объемного освещения, а также трассировки лучшей, поддержкой разрешения 4K, HDR и Dolby Atmos.
Igromania
Релиз шутера для PC, PlayStation 4 и Xbox One состоится 25 октября.
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Activision и Infinity Ward официально представили новую игру Call of Duty. Она называется Modern Warfare и является перезапуском знаменитой серии. Об этом пишет ресурс 3DNews.
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