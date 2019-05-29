Возвращение легенды? Новая Call of Duty: Modern Warfare анонсирована официально

Источник материала: IT.Tut.by

Activision и Infinity Ward официально представили новую игру Call of Duty. Она называется Modern Warfare и является перезапуском знаменитой серии. Об этом пишет ресурс 3DNews.

Издание утверждает, что шутер будет отличаться от предыдущих частей Call of Duty. Например, в новом Modern Warfare избавиться от сезонного абонемента — все будущие карты станут доступны сразу же всем игрокам. Кроме того, появится поддержка режима, в котором игроки с разных платформ смогли бы объединяться и играть вместе.

А еще новая Modern Warfare сможет похвастаться новым движком с поддержкой фотограмметрии, улучшенной системой рендеринга, объемного освещения, а также трассировки лучшей, поддержкой разрешения 4K, HDR и Dolby Atmos.

Igromania уточняет : сюжетно новая часть не будет учитывать события предыдущих Modern Warfare, но при этом вернет знакомых персонажей, включая показанного в трейлере капитана Прайса и Джона Мактавиша — Соупа.

Релиз шутера для PC, PlayStation 4 и Xbox One состоится 25 октября.