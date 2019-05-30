Минск опустился на 181 место по уровню развития инфраструктуры стартапов

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По данным рейтинга StartupBlink , Минск оказался на 181 месте в мире по уровню развития инфраструктуры стартапов . При этом белорусская столица опустилась за год на 19 позиций. Отставание от соседних стран катастрофическое. Среди соседних столиц у Минска самый низкий рейтинг. Так, Москва оказалась в рейтинге на 10 месте. Киев взобрался на 34 позицию. Варшава заняла 54 место. Вильнюс занял 85 строчку. Рига осталась в первой сотне стран.

В тройке лидеров рейтинга ожидаемо оказались Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон.

Рейтинг StartupBlink оценивает уровень развития экосистем для стартапов. Методология рейтинга основана в том числе на интервью и опросах.

Как отметил директор центра "Стартап Технологии" Алексей Шабловский, рейтинг достаточно объективно оценивает ситуацию в Беларуси. - В Минске нет венчурных акселераторов, которые вкладывают деньги в стартапы - говорит Алексей Шабловский. - У белорусских стартапов нет возможности проходить акселерацию в своей стране, поэтому сегодня они вынуждены массово уезжать за рубеж.

Как сообщил Алексей Шабловский, центр "Стартап Технологии" недавно запустил онлайн-акселератор "Стартап Технологии". Это уникальная возможность для белорусских стартапов бесплатно "прокачать" свой проект, находясь в любом населенном пункте республики. При этом центр не берет ни плату за обучение, ни долю в проекте.

Однако, по словам директора центра "Стартап Технологии", 10-миллионной стране нужны очные венчурные акселераторы, которые могут финансировать десятки стартапов в год на ранней стадии на уровне от 30.000 до 150.000 долларов США в каждый проект.

Как отметил Алексей Шабловский, позиция Минска в рейтинге StartupBlink обоснована еще и потому, что в Минске нет таких элементов инфраструктуры стартапов как коворкинги. По его словам, было несколько неудачных попыток создания коворкингов в столице, но на сегодняшний день в Минске нет коворкинга европейского уровня. В Киеве их десятки, в Москве - сотни. Поэтому, если мы говорим о массовом развитии ИТ-предпринимательства в стране, о лидерстве Беларуси в этом направлении, то в Минске должно работать более 30 полноценных коворкингов европейского уровня.

Сегодня государство предпринимает определенные шаги, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, однако развитием ИТ-предпринимательства не занимается никто. Государство просто не знает с какой стороны к этому подступиться. Это не мудрено, везде в мире венчурную экосистему развивают коммерческие организации. В Беларуси же большие частные ИТ-компании, лидеры отрасли, едва ли помогут государству достигать целей, связанных с развитием предпринимательства. У них просто другие интересы. "Уатсорсеры" неистово "пылесосят" рынок труда, "выкачивают" наиболее талантливых специалистов, а затем их "утилизируют". Именно поэтому рынок стартапов теряет профессиональные кадры и возможности для будущего роста. Если такой перекос сохранится, то через 10 лет в Беларуси не останется ИТ-предпринимателей, и политика государства по развитию малого и среднего предпринимательства потерпит фиаско.