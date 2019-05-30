ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск опустился на 181 место по уровню развития инфраструктуры стартапов

31.05.2019 01:47 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Bybanner

Минск опустился на 181 место по уровню развития инфраструктуры стартаповПо данным рейтинга StartupBlinkМинск оказался на 181 месте в мире по уровню развития инфраструктуры стартапов. При этом белорусская столица опустилась за год на 19 позиций. Отставание от соседних стран катастрофическое. Среди соседних столиц у Минска самый низкий рейтинг. Так, Москва оказалась в рейтинге на 10 месте. Киев взобрался на 34 позицию. Варшава заняла 54 место. Вильнюс занял 85 строчку. Рига осталась в первой сотне стран.

В тройке лидеров рейтинга ожидаемо оказались Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон.

Рейтинг StartupBlink оценивает уровень развития экосистем для стартапов. Методология рейтинга основана в том числе на интервью и опросах.

Как отметил директор центра "Стартап Технологии" Алексей Шабловский, рейтинг достаточно объективно оценивает ситуацию в Беларуси. - В Минске нет венчурных акселераторов, которые вкладывают деньги в стартапы - говорит Алексей Шабловский. - У белорусских стартапов нет возможности проходить акселерацию в своей стране, поэтому сегодня они вынуждены массово уезжать за рубеж.

Как сообщил Алексей Шабловский, центр "Стартап Технологии" недавно запустил онлайн-акселератор "Стартап Технологии". Это уникальная возможность для белорусских стартапов бесплатно "прокачать" свой проект, находясь в любом населенном пункте республики. При этом центр не берет ни плату за обучение, ни долю в проекте.

Однако, по словам директора центра "Стартап Технологии", 10-миллионной стране нужны очные венчурные акселераторы, которые могут финансировать десятки стартапов в год на ранней стадии на уровне от 30.000 до 150.000 долларов США в каждый проект.

Как отметил Алексей Шабловский, позиция Минска в рейтинге StartupBlink обоснована еще и потому, что в Минске нет таких элементов инфраструктуры стартапов как коворкинги. По его словам, было несколько неудачных попыток создания коворкингов в столице, но на сегодняшний день в Минске нет коворкинга европейского уровня. В Киеве их десятки, в Москве - сотни. Поэтому, если мы говорим о массовом развитии ИТ-предпринимательства в стране, о лидерстве Беларуси в этом направлении, то в Минске должно работать более 30 полноценных коворкингов европейского уровня.

Сегодня государство предпринимает определенные шаги, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, однако  развитием ИТ-предпринимательства не занимается никто. Государство просто не знает с какой стороны к этому подступиться. Это не мудрено, везде в мире венчурную экосистему развивают коммерческие организации. В Беларуси же большие частные ИТ-компании, лидеры отрасли, едва ли помогут государству достигать целей, связанных с развитием предпринимательства. У них просто другие интересы. "Уатсорсеры" неистово "пылесосят" рынок труда, "выкачивают" наиболее талантливых специалистов, а затем их "утилизируют". Именно поэтому рынок стартапов теряет профессиональные кадры и возможности для будущего роста. Если такой перекос сохранится, то через 10 лет в Беларуси не останется ИТ-предпринимателей, и политика государства по развитию малого и среднего предпринимательства потерпит фиаско.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным рейтинга StartupBlink, Минск оказался на 181 месте в мире по уровню развития инфраструктуры стартапов. При этом белорусская столица опустилась за год на 19...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Возвращение легенды? Новая Call of Duty: Modern Warfare анонсирована официально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика