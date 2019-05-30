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Задали 5 глупых вопросов учителю географии о его предмете. А он на них ответил

31.05.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Продолжаем без всякого занудства объяснять, почему тот или иной школьный предмет полезен в реальной жизни (а не только на экзамене). Прошлые материалы рубрики «Зачем это мне» были о химии, физике, биологии и обществоведении. Сегодня — география. Как всегда, заметим: если вам уже поздновато это читать, но у вас есть свои дети — сбросьте им ссылку на текст.

Задали 5 глупых вопросов учителю географии о его предмете. А он на них ответил
Фото из личного архива

1. Зачем вообще нужна география в школе?

— Предмет развивает тебя как человека. Все, что мы видим вокруг нас, связано с географией: погода, элементарные экономические вопросы внутри и вне страны, почва (мы же копаемся в огороде)… Это должно быть интересно.

Как часто ты будешь пользоваться в быту физикой, если не пошел на физфак? Я имею в виду какие-то знания из раздела про ядерную физику. Но с любым географическим вопросом мы куда чаще сталкиваемся в быту. Сейчас появляется много статей и видеороликов на тему загрязнения окружающей среды, страны отказываются от одноразового пластика, много разговоров про глобальное потепление. Любой школьник 6−7 класса знает, что такое Гольфстрим. Но не каждый взрослый человек покажет это течение на карте.

Другой вопрос, что учителя географии сами нередко не заинтересованы в своих же уроках. Все прекрасно понимают, что этот предмет на ЦТ не нужен: мало кто пойдет учиться на геофак. В итоге все ведут себя одинаково: если ученикам не нужно, то и нам не надо.

Многие мои знакомые говорят: «Ой, география — это ж вообще легко: пришел, рассказал параграф и все». Я отвечаю: «Ребят, ну если все сводить к пересказыванию параграфа, то, конечно, никаких знаний не будет». Вопрос, скорее, не к предмету, а к подходу к преподаванию предмета.

Задали 5 глупых вопросов учителю географии о его предмете. А он на них ответил
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если брать только учебники — это правда: в них можно найти лишнее. Допустим: зачем человеку знать, что такое картографическая проекция? Это знание исключительно для картографов, многие учителя сами не понимают эту тему. Я всегда считал своим долгом на географии развивать речь ученика. По идее, это должна делать литература, но ни фига не получается. Мне хотелось, чтобы на уроках мы рассуждали: иначе потом приходят на 1-й курс студенты, которые даже мысль выразить не могут.

Я согласен, что знание сельского хозяйства Франции само по себе не особенно полезно. Важно рассуждать: допустим, в этой стране хорошие вина. А почему? Даже на базе школьных знаний можно строить логические связи и копать глубже. То же касается и флагов, карт.

Вот вышла новость, что в Эстонии узаконили однополые браки. А где эта Эстония? Что она из себя представляет? Надо же иметь минимальное представление. А мы знаем только, как живет Россия и как «плохо в бедной, несчастной Украине». Мир развивается — и сейчас сложно попасть на хорошую работу, не зная, что происходит как минимум в соседних странах. Надо быть в тренде и понимать, что нужно в любой сфере.

2. Почему тогда многие темы отпугивают? Курс в 6-м классе начинается с азимутов — это жесть!

— Ну, это основы. Правда, думаю, половина учителей на первый урок географии, где объясняется про компас, даже не приносят его на урок. Причины простые: или нет компаса, или нет времени, чтобы с ним на уроке работать. Можно же просто рассказать! С другой стороны, сейчас много приложений с разной GPS-навигацией. Пусть о них не говорят в учебнике, но учитель может показать, как устроены те же «Яндекс.Карты» или Google Maps, например. Может, учителя сами не готовы пока к этому?

Задали 5 глупых вопросов учителю географии о его предмете. А он на них ответил
Фото: pixnio.com

Мое мнение от этого не меняется: основы мы должны знать. Это как учить математику без таблицы умножения. Но согласен: было бы отлично, если бы курс географии на первых уроках начинался с Великих географических открытий — это действительно интересно.

Если все красочно подать, то в 6-м классе это станет очень захватывающим! Сейчас есть тысячи видеороликов на эти темы. Дети же вообще склонны к открытиям. И когда ты расскажешь легенду о том, что Кука съели, как Кусто погружался в моря, Колумб по ошибке поплыл не туда… Это же круто: дети любят, когда взрослые ошибаются, а не они.

3. Почему тогда история белорусских открытий такая нудная?

— Это уже специфика нашей страны. Беларусь все-таки не Португалия и не Италия, где были возможности много путешествовать по морю.

Здесь снова все зависит от учителя: к примеру, я не заставлял учить фамилии тех, кого они сейчас выучат, а через неделю забудут. Но Игната Домейко знать нужно, и про него есть что рассказать. В любой теме важно найти какой-то крутой факт, что-то цепляющее. К примеру, в учебнике очень подробно расписано о добыче калийной соли. Но важно сделать акцент на том, что мы — в мировой тройке лидеров. В объемах добычи этого ресурса мы тягаемся с такими гигантами, как Канада и Россия. А ведь относительно них мы небольшая страна. Гордиться, может, и не нужно — все-таки это природа нас наградила, — но такие географические моменты стоит выделять.

Задали 5 глупых вопросов учителю географии о его предмете. А он на них ответил
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У нас хватает географов, которые внесли значимый вклад в мировую науку. Но, наверное, в изучении материала не хватает какой-то яркости. С точки зрения образования это, может, и нехорошо, но в мире агрессивного маркетинга предмет ученикам нужно продавать.

Учитель сам по себе должен быть интересным человеком — больше, чем профессионалом. Недавно встретился со своими учениками. Я, конечно, не спрашивал их о своей работе, но чувствовал: когда учитель сам по себе молодой, не выглядит, простите, как ботан, то и это уже заинтересовывает предметом.

4. Но география Беларуси начинается только в 10-м классе — разве не надо знать про свою страну раньше?

— Почему-то географию Беларуси, как и историю, ученики не очень любят. Впрочем, первую нередко не любят и преподаватели: мол, целый год учим про одну страну, когда на остальной мир остается мало времени. Но на самом деле это классная часть предмета, ведь ее гораздо проще объяснить. Вот же оно все — здесь, на практике!

При этом есть смысл в том, чтобы начать учить ее позже. К 10-му классу у тебя уже есть какие-то основы, знания понятий — и ты подходишь к изучению страны подготовленным. К тому же Министерство образования наверняка ориентируется на большинство учеников. Большинство у нас все же 10−11-е классы заканчивает в школе.

5. Самое волнующее: для чего нужны контурные карты? Они бесят.

— Естественно, это работа с картами. Посмотрите на взрослых: часть из них реально не умеют это делать! А ведь это удобная штука в путешествиях. Даже приложение в телефоне — это все равно карта. И нужно уметь в ней ориентироваться.

Второй важный момент — связь всех тем. Почему география без карты — это не география? Потому что если ты наносишь на карту нефтеперерабатывающую отрасль России, то точно видишь, какие трубы проходят через территорию Беларуси и где, визуализируешь это. Мелкие механические действия помогают лучше запомнить информацию. Появляется зрительная память, которая не разовьется, если просто ткнуть на нужное место указкой на доске.

Задали 5 глупых вопросов учителю географии о его предмете. А он на них ответил
Фото: Reuters

Контурные карты полезны, только времени в программе на них практически нет. Это большая проблема не только карт, но и печатных рабочих тетрадей. Скажу крамольную вещь. Меня-то радует, что умные люди с геофака составляют эти пособия и хвалятся успехами. Вопрос в другом: когда мне эти пособия использовать? За урок мне нужно проверить домашнее задание (как я уже говорил, делал это устно, чтобы развивать речь) и объяснить новую тему. Вот и время закончилось.

Через год после выхода любой тетради в интернете есть решения всех вопросов оттуда. С контурными картами то же самое. Для реального развития нужно не заниматься стандартными вопросами оттуда, а чтобы каждый раз учитель придумывал творческое задание. Скатать из решебника — это все могут.

 
Теги: Новости
 
 
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Продолжаем без всякого занудства объяснять, почему тот или иной школьный предмет полезен в реальной жизни (а не только на экзамене). Прошлые материалы рубрики...
 
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