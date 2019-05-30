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Бактерии, живущие у вас дома. Сколько их и все ли они вредны?

31.05.2019 13:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В домах вместе с людьми живут несколько сотен тысяч различных микроорганизмов. Чем опасно такое соседство и может ли оно быть полезно? Раньше люди делали все, чтобы уничтожить бактерии в своих домах. Теперь пришло время изучить, как эти крошечные организмы могут быть нам полезны.

 
 
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В домах вместе с людьми живут несколько сотен тысяч различных микроорганизмов. Чем опасно такое соседство и может ли оно быть полезно? Раньше люди делали все,...
 
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